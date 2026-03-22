        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şampiyonluk yarışı kızıştı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları... - Trabzonspor Haberleri

        Şampiyonluk yarışı kızıştı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

        Trendyol Süper Lig'de son düzlüğe girildi... 27. haftada Galatasaray'ın Göztepe ile oynanacak maçı Şampiyonlar Ligi dolayısıyla ertelendi. En yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ise hata yapmadı ve 1 maç fazlasıyla puan farkını 4'e indirdi. İşte ligin ilk 3 sırasındaki Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

        Giriş: 22.03.2026 - 13:47 Güncelleme:
        GALATASARAY (64 PUAN):

        27. HAFTA: Göztepe-Galatasaray

        28. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray

        29. HAFTA: Galatasaray-Kocaelispor

        30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray

        31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

        32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray

        33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor

        34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray

        FENERBAHÇE (60 PUAN):

        28. HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş

        29. HAFTA: Kayserispor-Fenerbahçe

        30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

        31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

        32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir

        33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe

        34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor

        TRABZONSPOR (60 PUAN):

        28. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray

        29. HAFTA: Alanyaspor-Trabzonspor

        30. HAFTA: Trabzonspor-Başakşehir

        31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor

        32. HAFTA: Trabzonspor-Göztepe

        33. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor

        34. HAFTA: Trabzonspor-Gençlerbirliği

