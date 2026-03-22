Şampiyonluk yarışı kızıştı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
Trendyol Süper Lig'de son düzlüğe girildi... 27. haftada Galatasaray'ın Göztepe ile oynanacak maçı Şampiyonlar Ligi dolayısıyla ertelendi. En yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ise hata yapmadı ve 1 maç fazlasıyla puan farkını 4'e indirdi. İşte ligin ilk 3 sırasındaki Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
GALATASARAY (64 PUAN):
27. HAFTA: Göztepe-Galatasaray
28. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray
29. HAFTA: Galatasaray-Kocaelispor
30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray
33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor
34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray
FENERBAHÇE (60 PUAN):
28. HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş
29. HAFTA: Kayserispor-Fenerbahçe
30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir
33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe
34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor
TRABZONSPOR (60 PUAN):
28. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray
29. HAFTA: Alanyaspor-Trabzonspor
30. HAFTA: Trabzonspor-Başakşehir
31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor
32. HAFTA: Trabzonspor-Göztepe
33. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor