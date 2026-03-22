        Haberler Dünya Ortadoğu İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli | Dış Haberler

        İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği (BM) ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ülkelerine mektup yazarak, "ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıların zararlarını telafi etmeli." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 20:20
        İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli

        İran Dışişleri Bakanı Erakçi, BM Genel Sekreterliği ile BMGK ülkelerine mektup yazdı.

        Mektubunda, ABD ve İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna atıf yapan Erakçi, "ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıların zararlarını telafi etmeli." ifadesini kullandı.

        Erakçi ayrıca, nükleer tesislerin hedef alınmasının radyoaktif sızıntılara yol açabileceği uyarısında bulundu.

        BMGK’nın İsrail’i "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT)" dahil etmesi gerektiğini söyleyen Erakçi, aynı zamanda İsrail’e ait nükleer tesislerin de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmesini talep etti.​​​​​​​

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

