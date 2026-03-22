Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın almaya hazırlanıyor!

Nijerya Milli Takımı ve Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen’in, İstanbulspor’u satın alarak Türkiye ile Nijerya arasında bir futbol köprüsü kurmayı hedeflediği iddia edildi.

Afrik-Foot’un haberine göre, 27 yaşındaki oyuncu bu planını Carterefe ile yaptığı bir canlı yayında açıkladı. Osimhen’in projesinin yalnızca bir kulüp satın almaktan ibaret olmadığı, Nijerya’daki genç yeteneklerin keşfedilip geliştirilmesini ve ardından Avrupa’ya taşınmasını kapsayan bir sistem kurmayı amaçladığı belirtildi.

Haberde yer alan bilgilere göre Osimhen, Türkiye’de ikinci lig seviyesinde bir kulüp satın almayı ve eş zamanlı olarak Nijerya’da mücadele edecek bir yapılanma oluşturmayı planlıyor. Bu modelle genç oyuncuların önce yerel düzeyde kendilerini göstermesi, ardından Türk futboluna geçiş yapması hedefleniyor.

Osimhen’in bu girişiminin, Lagos’ta başlayan kariyer yolculuğundan ilham aldığı ifade edildi. Genç oyuncuların fırsat bulmakta yaşadığı zorlukları yakından bilen golcünün, bu süreci daha erişilebilir hale getirmek istediği aktarıldı.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra gayrimenkul yatırımlarıyla da bilinen Osimhen’in, bu kez doğrudan futbol sektörüne yatırım yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

NİJERYALI FUTBOLCULAR ARASINDA NADİR BİR ADIM

Haberde, Osimhen’in planının Nijeryalı futbolcular arasında nadir görülen bir girişim olduğuna dikkat çekildi. Birçok eski futbolcunun sporla bağını farklı rollerle sürdürdüğü, ancak doğrudan kulüp sahipliğinin sınırlı olduğu belirtildi.

Bu alandaki istisnalardan biri olarak Eniola Aluko’nun İtalya’da bir kadın futbol kulübüne ortak olması örnek gösterildi. Mevcut milli takım kaptanı Ahmed Musa ise Kaduna’da kurduğu spor akademisiyle genç oyuncuların gelişimine katkı sağlıyor.

Eski golcü Yakubu Aiyegbeni’nin oyuncu menajerliği ve yurtdışındaki tesis yatırımlarıyla futbol işine yöneldiği, Victor Anichebe’nin ise İngiltere’de olası bir kulüp satın alımıyla anıldığı ifade edildi.

Buna karşın Nwankwo Kanu’nun Enyimba’da başkanlık yaptığı ancak kulübün devlet mülkiyetinde olduğu, Jay-Jay Okocha’nın ise finansal riskler ve yapısal zorluklar nedeniyle kulüp sahipliğine mesafeli yaklaştığı aktarıldı.

Nijerya’da kulüp sahipliğinin daha çok iş insanlarının elinde olduğu, Kunle Soname’nin Remo Stars ve Portekiz’de bir kulübe sahip olduğu, Shola Akinlade’nin ise Sporting Lagos üzerinden bir futbol ağı kurduğu belirtildi.

Osimhen’in planının hayata geçmesi halinde, Nijeryalı futbolcular arasında kulüp sahipliğine adım atan sınırlı isimlerden biri olacağı vurgulandı.