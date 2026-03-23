A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
ABD-Kanada-Meksika ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele etmek için play-off oynayacak A Milli Takım'ın yeni formaları belli oldu.
A Milli Takım için tasarlanan iki yeni forma resmen tanıtıldı. Formalar geçmişte de olduğu gibi kırmızı ve beyaz olarak iki farklı versiyonda farklı çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Dikkat: Yüksek zafer hırsı içerir. Karşınızda Türkiye iç saha ve deplasman formaları" ifadeleri kullanıldı.
Yeni formalar, TFF'nin internet sitesinde satışa sunuldu.
İLK RAKİP ROMANYA
2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçında A Milli Takım, Beşiktaş Park'ta Romanya'yı konuk edecek. İlk maçın kazanılması halinde finalde rakip Slovakya-Kosova maçının galibi olacak. Maçı deplasmanda oynayacağız.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Türkiye-Romanya maçı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Romanya'yı elememiz halinde de final maçı 31 Mart Salı günü oynanacak.