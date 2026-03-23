        Haberler Dünya İran'dan misilleme açıklaması: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz | Dış Haberler

        İran'dan misilleme açıklaması: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz

        İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'in saldırılarına eşit ölçüde yanıt vereceklerini, enerji altyapıları vurulursa kendilerinin de ABD-İsrail enerji altyapısını vuracağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 09:31 Güncelleme:
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a verdiği ültimatomun son gününe girilirken İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına eşit ölçüde cevap vereceklerini duyurdu.

        İran Devrim Muhafızları, "Herhangi bir tehdide ve saldırıya aynı düzeyde cevap vermeye kararlıyız. Enerji altyapımızı vurursanız biz de sizin enerji altyapınızı vururuz. Biz de misilleme yaparız" açıklamasını yaptı.

        İran devlet medyası, İran Devrim Muhafızları'nın İsrail'in deniz suyu arıtma tesislerine saldırmayı ve bölge ülkelerinin halkına sıkıntı yaşatmayı planladığını iddialarını reddetti. Tüm enerji altyapısı saldırılarının misilleme çerçevesinde gerçekleştirileceği, İran'ın bu konuda ilk saldırıyı yapmayacağı vurgulandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tüm gemilere "tamamen açmaması" halinde İran'daki enerji santrallerinin hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu. Süre bugün doluyor.

