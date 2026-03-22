Habertürk
Habertürk
        Haberi Görüntüle NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'tan "anlayış" istedi | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik ülkelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına destek verme konusundaki tereddütleri hususunda ABD Başkanı Donald Trump'tan "anlayış" istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 23:58 Güncelleme:
        Rutte, Trump'tan "anlayış" istedi

        CBS News kanalında yayınlanan "Face the Nation" programına konuk olan Rutte, Trump ile NATO arasındaki İran anlaşmazlığını değerlendirdi.

        NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına askeri destek verme hususunda tereddüt yaşamasının "anlaşılabilir" bir durum olduğunu vurgulayan Rutte, bununla beraber bu ülkelerin yavaş yavaş Hürmüz Boğazı için bir araya gelmeye başladığını belirtti.

        "BİRAZ ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM"

        Rutte, "Bunun biraz zaman alacağı konusunda Başkan Trump'ın hayal kırıklığını anlıyorum, ancak yine de biraz anlayış rica ediyorum, çünkü ülkeler buna hazırlanmak zorunda. İran'a yönelik ilk saldırı hakkında bilgileri yoktu ve bunun için geçerli nedenleri vardı, ancak şimdi Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlayabilmek için bir araya geliyorlar." dedi.

        Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere liderleri, 19 Mart'ta, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik son saldırılarını ve ülkenin Hürmüz Boğazı’nı kapatmasını kınayan ortak bir açıklama yapmıştı.

        LİDERLERDEN ORTAK MEKTUP

        Liderler, ortak mektupta, "Boğazdan güvenli geçişi sağlamak için uygun çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Hazırlık planlamaları yapan ülkelerin taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        ABD Başkanı Trump, NATO'ya yönelik eleştirilerine devam etmiş ve 20 Mart'ta yaptığı bir paylaşımda, "ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır." ifadesini kullanmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Kazada ölen tıp öğrencisi Yaren'in cenazesine, arkadaşları beyaz önlükle katıldı

        Kayseri'de kullandığı motosikletin alkollü olduğu belirtilen sürücünün otomobiliyle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan (22), toprağa verildi. Arkadaşları, Mercan'ın cenazesine beyaz önlükleriyle katıldı.

