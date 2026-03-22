Mustafa Denizli: Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!

Galatasaray, Süper Lig’de milli araya 64 puanla ve bir maç eksikle lider girerken en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor’un 4 puan önünde yer aldı. HT Spor’daki Köşe Vuruşu programında ligdeki son durum Ata Selçuk'un sunumu ve Mustafa Denizli'nin yorumlarıyla değerlendirildi.

"ICARDI HÜCUMDA SORUN VAR DEDİRTMEZ"

"Okan Buruk, Icardi'yi bu maçlarda kullanmak isteyebilir. Icardi ile ilişkilerinin ne düzeyde olduğunu bilmiyorum ama Okan Buruk şunu görüyor Icardi geldiği dönemki çizgisinden çok uzak seviyede ama iyi bir Icardi, Galatasaray için 'Hücumda sorun var' dedirtmez. Fakat şu anda bizim rahatlıkla mutlaka oynar ve takıma katkı sağlar seviyesinde değil."

🦁 Galatasaray'da Icardi, ilk 11'e dönmeli mi?



🎙️ Mustafa Denizli: Okan Buruk, Icardi’yi kalan haftalarda kullanmak isteyebilir. İyi bir Icardi, 'Hücumda sorun var' dedirtmez.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhfQHe pic.twitter.com/OIWFuNRKza — HT Spor (@HTSpor) March 22, 2026

"FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR BİLE TAHMİN EDEMEZ..."

"Fenerbahçe'nin kadrosunun kendi görev yapan futbolcuları bile tahmin edemez. Ön tarafı sürekli değişen, orta saha sürekli değişen bir takımın başarılı olma şansı son derece düşer. Mesela Mert'i hiç kullanmadı Mert'in orjinali stoperdir esasında. Mert mecburiyetten sağ bek sol bek görevini yaptı. Başarılı oldu ama orjinali stoperdir."

📌 Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Beşiktaş’ı ağırlayacak



🎙️ Mustafa Denizli: Fenerbahçe’nin hangi kadroyla sahaya çıkacağını kendi futbolcuları bile tahmin edemez. Ön tarafı ve orta sahası sürekli değişen bir takımın sürekliliği, başarılı olma şansını oldukça düşürür.



▶️ Canlı… pic.twitter.com/ernZ7GG9cu — HT Spor (@HTSpor) March 22, 2026

"ÜLTİMATOM MESELESİ HOŞ BİR ŞEY DEĞİL"

"Ültimatom meselesi bir teknik adam için hoş bir şey değil. Bir başkan, teknik adamla istediği zaman görüşme yapabilir. Onların aralarında bir şey varsa, bu durumu medyayla paylaşmamaları lazım. 'Ültimatom verdim' başkan olduğundan beri her hafta bir ültimatom versen liderdin. Ültimatom o kadar şeyi değiştiriyorsa, her hafta bir ültimatom verirsin."