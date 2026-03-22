Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Mustafa Denizli: Icardi, hücumda sorun var dedirtmez! - Futbol Haberleri

        Mustafa Denizli: Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!

        Süper Lig'de milli araya girilirken Galatasaray 64 puanla ve bir maç eksiliğiyle en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önünde yer alıyor. HT Spor ekranlarındaki Köşe Vuruşu programında Süper Lig'deki son durum masaya yatırıldı. İşte HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli'nin değerlendirmeleri...

        Giriş: 22.03.2026 - 21:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"

        Galatasaray, Süper Lig’de milli araya 64 puanla ve bir maç eksikle lider girerken en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor’un 4 puan önünde yer aldı. HT Spor’daki Köşe Vuruşu programında ligdeki son durum Ata Selçuk'un sunumu ve Mustafa Denizli'nin yorumlarıyla değerlendirildi.

        "ICARDI HÜCUMDA SORUN VAR DEDİRTMEZ"

        "Okan Buruk, Icardi'yi bu maçlarda kullanmak isteyebilir. Icardi ile ilişkilerinin ne düzeyde olduğunu bilmiyorum ama Okan Buruk şunu görüyor Icardi geldiği dönemki çizgisinden çok uzak seviyede ama iyi bir Icardi, Galatasaray için 'Hücumda sorun var' dedirtmez. Fakat şu anda bizim rahatlıkla mutlaka oynar ve takıma katkı sağlar seviyesinde değil."

        "FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR BİLE TAHMİN EDEMEZ..."

        "Fenerbahçe'nin kadrosunun kendi görev yapan futbolcuları bile tahmin edemez. Ön tarafı sürekli değişen, orta saha sürekli değişen bir takımın başarılı olma şansı son derece düşer. Mesela Mert'i hiç kullanmadı Mert'in orjinali stoperdir esasında. Mert mecburiyetten sağ bek sol bek görevini yaptı. Başarılı oldu ama orjinali stoperdir."

        "ÜLTİMATOM MESELESİ HOŞ BİR ŞEY DEĞİL"

        "Ültimatom meselesi bir teknik adam için hoş bir şey değil. Bir başkan, teknik adamla istediği zaman görüşme yapabilir. Onların aralarında bir şey varsa, bu durumu medyayla paylaşmamaları lazım. 'Ültimatom verdim' başkan olduğundan beri her hafta bir ültimatom versen liderdin. Ültimatom o kadar şeyi değiştiriyorsa, her hafta bir ültimatom verirsin."

