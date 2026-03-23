IEA: "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, İran'a karşı savaşın yol açtığı enerji krizinin küresel ekonomiyi "büyük bir tehdit" altında tuttuğunu belirterek, "hiçbir ülke bu etkilerden muaf olmayacak" uyarısında bulundu.

Birol, Avustralya'nın başkentindeki Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada, mevcut enerji krizini 1970'lerdeki krizlere ve Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın etkisine benzetti.

TRT World'ün aktardığına göre, mevcut durumdaki bu krizin iki petrol krizi ve bir doğalgaz krizinin bir araya gelmesinden oluştuğunu belirten Birol, "Küresel ekonomi bugün çok büyük bir tehditle karşı karşıya ve bu sorunun en kısa sürede çözülmesini çok umuyorum" diye ekledi.

Birol, "Bu kriz bu yönde devam ederse hiçbir ülke etkilerinden muaf kalmayacak. Bu nedenle küresel çabalara ihtiyaç var" dedi.

"GEREKİRSE DAHA FAZLA PETROL STOKU PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR"

Birol, Uluslararası Enerji Ajansı'nın İran savaşı nedeniyle "gerekirse" daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda Asya ve Avrupa hükümetleriyle istişarelerde bulunduğunu söyledi.

Birol, "Gerekirse elbette yapacağız. Koşulları inceleyeceğiz, piyasaları analiz edip değerlendireceğiz ve üye ülkelerimizle görüşeceğiz" dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkeler, küresel ham petrol fiyatlarındaki artışla mücadele etmek için 11 Mart'ta stratejik stoklardan rekor miktarda 400 milyon varil petrolün serbest bırakılması konusunda anlaştılar.

Birol, yeni bir petrol salınımını tetikleyecek belirli bir ham petrol fiyat seviyesi olmayacağını da sözlerine ekledi. Ortadoğu'daki krizi "çok ciddi" olarak nitelendirdi.