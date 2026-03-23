        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te el freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Karabük'te el freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeyen otomobil, kendiliğinden hareket edip ana yola çıkınca başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada, hareket eden otomobili durdurmak amacıyla içine binen sürücü Ünal Özdemir hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 02:40 Güncelleme:
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Karabük-Ankara karayolunun Kemikli rampaları mevkisinde meydana geldi.

        SÜRÜCÜSÜ EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU; HAREKET EDEN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU

        Ünal Özdemir (57), otomobiline yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna girip, aracı durdurdu. DHA'nın haberine göre; el frenini çekmeyi unutup, otomobilden inen Özdemir, aracın hareket etmeye başladığını fark etti. Özdemir'in durdurmak amacıyla içine bindiği hareket halindeki otomobil, ana yola çıktı. Bu sırada S.Y. idaresindeki otomobil, ana yola çıkan otomobile çarptı.

        SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

        Kazada Özdemir ile araçtaki T.Ö, E.K. ve F.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        İran’dan ABD’ye Hürmüz uyarısı
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Süleyman Hurma'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
