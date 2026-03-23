Karabük'te el freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeyen otomobil, kendiliğinden hareket edip ana yola çıkınca başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada, hareket eden otomobili durdurmak amacıyla içine binen sürücü Ünal Özdemir hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Karabük-Ankara karayolunun Kemikli rampaları mevkisinde meydana geldi.
SÜRÜCÜSÜ EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU; HAREKET EDEN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU
Ünal Özdemir (57), otomobiline yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna girip, aracı durdurdu. DHA'nın haberine göre; el frenini çekmeyi unutup, otomobilden inen Özdemir, aracın hareket etmeye başladığını fark etti. Özdemir'in durdurmak amacıyla içine bindiği hareket halindeki otomobil, ana yola çıktı. Bu sırada S.Y. idaresindeki otomobil, ana yola çıkan otomobile çarptı.
SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada Özdemir ile araçtaki T.Ö, E.K. ve F.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.