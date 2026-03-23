        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında! 10 şüpheli adliyeye sevk | Son dakika haberleri

        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!

        İstanbul'da, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin emniyette yürütülen soruşturma bugün tamamlanıyor. Kundakçı'nın öldürülmesinin ardından ilk olarak şarkıcı 28 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Ardından silahı kullandığı belirlenen sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında da işlem yapıldı. Toplam 10 şüphelinin bugün işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek

        Giriş: 23.03.2026 - 07:25 Güncelleme:
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Türkiye’nin gündemini sarsan futbolcu Kubilay Kundakçı (21) cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 19 Mart günü meydana gelen olayda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu (28) gözaltına alındı.

        10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen ve kayıplara karışan Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Alaattin Kadayıfçıoğlu, cinayetin ardından silahıyla yakalandı.
        Yapılan çalışmalar sonucunda silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

        İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA

        Devam eden operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 10’a yükseldi.

        SUÇLUYU KAYIRMAKTAN GÖZALTINA ALINDILAR

        Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ile ailenin yakın akrabası olan şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın, silahlı saldırının ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtikleri ve şüpheliyi saklamaya yönelik hareket ettikleri iddiasıyla “suçluyu kayırma” suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi.

        21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı, saldırıda can verdi.
        ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulamaya alınan şüphelilerin ifadeleri dün tek tek alındı. İfadeleri alınan 10 şüpheli bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        SALDIRI ESKİ SEVGİLİYE YÖNELİK

        Emniyette yapılan işlemlerde olayın detayları da ortaya çıktı. İddialara göre Rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’yı soktu.

        Rapçi Vahap Canbay, eski kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istemişti.
        Kundakçı, Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı oldu. İddiaya göre Kundakçı ve Canbay, konuşmak için Ümraniye’de olay yerine geldi.

        İKİ ARAÇ GELDİ BİRİ İNİP ATEŞ ETTİ

        Araç içinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. Bu araçlardan birinde Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun bulunduğu öne sürüldü.

        Araçtan inen Kadayıfçıoğlu, park halinde duran aracın içinde bulunan rapçi Canbay ve futbolcu Kundakçı’ya doğru ateş açtı. Açılan ateşte futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        PEŞ PEŞE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

        Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu gözaltına aldı. Kaçan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

        ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

        Yapılan çalışmalarda Kadayıfçıoğlu’nun Beşiktaş’ta bir evde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Evde olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Devam eden operasyonlarda Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alındı.

        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı! Haberi Görüntüle
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı mesajında, "Nevruz Bayramı'nın barış, huzur ve bereket getirmesini niyaz ediyorum. Bu anlamlı günün savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran’dan ABD’ye Hürmüz uyarısı
        İran’dan ABD’ye Hürmüz uyarısı
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli
        İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Süleyman Hurma'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Süleyman Hurma'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası