Türkiye’nin gündemini sarsan futbolcu Kubilay Kundakçı (21) cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 19 Mart günü meydana gelen olayda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu (28) gözaltına alındı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen ve kayıplara karışan Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu, cinayetin ardından silahıyla yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA

Devam eden operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 10’a yükseldi.

SUÇLUYU KAYIRMAKTAN GÖZALTINA ALINDILAR

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ile ailenin yakın akrabası olan şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın, silahlı saldırının ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtikleri ve şüpheliyi saklamaya yönelik hareket ettikleri iddiasıyla “suçluyu kayırma” suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulamaya alınan şüphelilerin ifadeleri dün tek tek alındı. İfadeleri alınan 10 şüpheli bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

SALDIRI ESKİ SEVGİLİYE YÖNELİK

Emniyette yapılan işlemlerde olayın detayları da ortaya çıktı. İddialara göre Rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’yı soktu.

Kundakçı, Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı oldu. İddiaya göre Kundakçı ve Canbay, konuşmak için Ümraniye’de olay yerine geldi.

İKİ ARAÇ GELDİ BİRİ İNİP ATEŞ ETTİ

Araç içinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. Bu araçlardan birinde Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun bulunduğu öne sürüldü.

Araçtan inen Kadayıfçıoğlu, park halinde duran aracın içinde bulunan rapçi Canbay ve futbolcu Kundakçı’ya doğru ateş açtı. Açılan ateşte futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

PEŞ PEŞE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu gözaltına aldı. Kaçan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda Kadayıfçıoğlu’nun Beşiktaş’ta bir evde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Evde olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Devam eden operasyonlarda Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alındı.

