        Hastanede 40 günlük umut nöbeti - Haberler | Sağlık Haberleri

        Hastanede 40 günlük umut nöbeti

        Antalya'da yaşayan Kübra Günay, 2023 yılında evlenirken yaptırdığı tahliller sırasında tek böbrekli olduğunu öğrendi. Yarı kapasiteyle çalışan tek böbreği de iflas edince Günay'ın 40 günlük umut nöbeti başladı. Günay, "Böbrek nakli olmak ve yaşamak istiyorum" dedi

        Giriş: 23.03.2026 - 10:40
        Antalya'nın Alanya ilçesinde doğuştan yarı kapasiteyle çalışan tek böbrekle yaşamına devam eden Kübra Günay'ın o böbreğinin de iflas etmesiyle yaşamı tehlikeye girdi. Tek kurtuluşu böbrek nakli olan Günay, hastanede donör beklerken 2023 yılında hayatını birleştirdiği eşiyle birlikte 40 gündür hastanede umut nöbeti tutuyor.

        "40 GÜNDÜR EŞİMİN YANINDAN AYRILMIYORUM"

        Geçimini gündelik işlerle sağlayan Mustafa Günay, eşinin hastalığı nedeniyle 40 gündür hastanede eşinin yanında olduğunu ve uygun bir donör beklediklerini söyledi.

        Günay, "Ben Gündoğmuş Köprülü Mahallesi'nde yaşıyorum. Orada günlük işlere gidiyorum. 40 gündür eşimin yanında hastanedeyim. 2023'de evlenirken tahlil yaptırdığımızda eşimin tek böbrekle yaşadığını öğrendik. Tek böbreği de yarım çalışıyormuş, şu anda o da iflas etti. Benim istediğim eşimin yaşama tutunması için böbrek nakli. Eşimin yaşaması için son çaremiz bu."

        "YAŞAMAK İSTİYORUM"

        Hastanede tedavisi devam eden Kübra Günay ise yaşama tutunmak istediğini dile getirerek, "2023 yılında evlendim. Böbreğimin iflas ettiğini öğrendim. 40 gündür hastanede yatıyorum. Doktorlar böbreğimin tamamen iflas ettiğini söylüyor. Böbrek nakli olmak ve yaşamak istiyorum" dedi.

