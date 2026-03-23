Nevşehir, kadın cinayetinin son adresi oldu. Olay, saat 20.00 sıralarında 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2’nci katındaki dairede meydana geldi.

İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ, 36 YAŞINDAYDI

DHA'daki habere göre Coşkun Erdoğan (45), iddiaya göre 2 çocuk annesi eşi Kısmet Erdoğan (36) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

EŞİNİ VURUP CANINA KIYMAK İSTEDİ

Tartışma büyümesi üzerine Coşkun Erdoğan, eşi Kısmet Erdoğan’a tabancayla ateş açtı. Eşini tabancayla vuran Coşkun Erdoğan, daha sonra kendi başına dayadığı silahlı ateşledi.

KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Kısmet Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Coşkun Erdoğan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

OĞLU VAHŞETİN TANIĞI OLDU

Kısmet Erdoğan'ın cansız bedeni, olay yedinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Polis, olay sırasında evde olan çiftin 17 yaşındaki oğlunu ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.