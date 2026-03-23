        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kısmet Erdoğan 36 yaşındaydı! Oğlu vahşetin tanığı oldu | Nevşehir haberleri | Son dakika haberleri

        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!

        Nevşehir'de, tartıştığı eşi 36 yaşındaki Kısmet Erdoğan'ı, tabancayla vurarak öldüren 45 yaşındaki Coşkun Erdoğan, aynı silahla intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Olay sırasında evde olan çiftin 17 yaşındaki oğlu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 08:03 Güncelleme:
        Nevşehir, kadın cinayetinin son adresi oldu. Olay, saat 20.00 sıralarında 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2’nci katındaki dairede meydana geldi.

        İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ, 36 YAŞINDAYDI

        DHA'daki habere göre Coşkun Erdoğan (45), iddiaya göre 2 çocuk annesi eşi Kısmet Erdoğan (36) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        EŞİNİ VURUP CANINA KIYMAK İSTEDİ

        Tartışma büyümesi üzerine Coşkun Erdoğan, eşi Kısmet Erdoğan’a tabancayla ateş açtı. Eşini tabancayla vuran Coşkun Erdoğan, daha sonra kendi başına dayadığı silahlı ateşledi.

        KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Kısmet Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Coşkun Erdoğan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        OĞLU VAHŞETİN TANIĞI OLDU

        Kısmet Erdoğan'ın cansız bedeni, olay yedinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

        Polis, olay sırasında evde olan çiftin 17 yaşındaki oğlunu ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

