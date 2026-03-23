        Haberler Ekonomi Altın Altında düşüş sürüyor! Yılbaşından bu yana en düşük seviyede - Altın Haberleri

        Altında düşüş sürüyor! Yılbaşından bu yana en düşük seviyede

        İran savaşı enflasyon endişelerini derinleştirirken altının değer kaybı yüzde 6'yı aştı. Ons altın yüzde 6 düşüşle 4220 doların altına geriledi ve yılbaşından bu yana en düşük seviyesini gördü. Ons gümüş ise yüzde 7,4 düşüşle 63 doların altına geriledi

        Giriş: 23.03.2026 - 09:28
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

        Ortadoğu'daki savaşın dördüncü haftasına girmesi ve ABD ile İran'ın yeni saldırı tehditlerinde bulunmasıyla altın fiyatları sert bir düşüş yaşadı.

        Bloomberg HT'deki habere göre altın fiyatları yüzde 6 düşüşle ons başına 4 bin 220 doların altına geriledi ve yılbaşından bu yana en düşük seviyesini gördü. Ons gümüş ise yüzde 7,4 düşüşle 63 doların altına geriledi

        Çatışmanın başlamasından bu yana, yükselen petrol fiyatları enflasyon risklerini artırdı ve ABD Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının kısa vadeli faiz indirimleri beklentilerini azalttı.

        Metal fiyatları sekiz ardışık seansta düşüş gösterdi ve kısmen yatırımcıların portföylerindeki diğer varlıklardaki kayıpları telafi etmek için zorunlu satışlar yapması sonucu 1983'ten bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti.

        Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki enerji santrallerine yönelik tehditlerini hayata geçirip geçirmemesine bağlı olarak, altının kısa vadede teknik nedenlerle bir sıçrama yapmaya hazır olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Camide çıplak video çeken TikTok üreticisi adliyeye sevk edildi

        (İHA) - Türkiye gündemine oturan cami videosunu çeken TikTok üreticisi Emircan Y., adliyeye sevk edildi.Bursa'nın İnegöl ilçesinde TikTok'ta içerik üreten bir şahsın, cami içerisinde belden yukarısı çıplak şekilde video çekerek paylaşım yapması tepkilere neden oldu. Edinilen bilgilere göre, sosyal m...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Aşıklar kar tatilinde
        Aşıklar kar tatilinde
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti