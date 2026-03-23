Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret | Son dakika haberleri

        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret

        Ankara'da, 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun, ihraç işlemine karşı açtığı dava, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, eylemin, "TSK'nın itibarına zarar verdiği ve kamuoyunda güven sarsıcı etki yarattığı" değerlendirmesini yaptı. Mahkeme masrafları da davacı olan Eroğlu'na bırakıldı

        Giriş: 23.03.2026 - 09:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerden biri olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Ebru Eroğlu’nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava sonuçlandı.

        ANKA'nın haberine göre Ankara 4. İdare Mahkemesi, Eroğlu’nun TSK'dan ayırma kararının iptal istemini reddetti.

        İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararı taraflara ulaştı. Mahkeme'nin kararında, söz konusu eylemin ulaştığı boyut ve yarattığı olumsuz etkiler dikkate alındığında, TSK’nın itibarına zarar verecek ağırlıkta olduğu değerlendirmesine yer verildi.

        Kararda ayrıca, eylemin toplumda askerlik yemininin terk edildiği yönünde bir algı oluşturduğu ve bu durumun TSK’ya duyulan güveni sarsıcı nitelik taşıdığı ifade edildi. Mahkeme, mevzuattan kaldırılmış andın okunmasına yönelik planlamanın önceden yapıldığı yönünde kanaat oluştuğunu da vurguladı.

        Bu gerekçeler doğrultusunda Mahkeme, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek, davanın reddine karar verdi.

        Mahkeme masrafları da davacı olan Eroğlu'na bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT Sinema - 21 Mart 2026 (2026 Oscar Ödül Töreni'nde Neler Oldu?)

        2026 Oscar Ödül Töreni'nde neler oldu? "En iyi film" Oscar'ını kazanamayan izlenmesi gereken beş başyapıt... Sinema Yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema Habertürk TV'de.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Avrupa'da enerjide yaz alarmı
        Avrupa'da enerjide yaz alarmı
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Aşıklar kar tatilinde
        Aşıklar kar tatilinde
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Kadın hırsız şaşkına çevirdi!
        Kadın hırsız şaşkına çevirdi!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı