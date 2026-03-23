Beşiktaş'ta transfer başlıyor!

Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar erkenden başladı.

Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve Futbol Direktörü Serkan Reçber ile görüşerek yaz dönemindeki hamleleri masaya yatıracak.

Devre arası transfer döneminde kadrosunda önemli bir yenilenme yaşayan siyah-beyazlılar, yaz döneminde de kaldığı yerden devam edecek.

KALECİ, STOPER, SOL BEK, SOL KANAT, ORTA SAHA VE FORVET

Beşiktaş'ta öncelikli hedefler kaleci, sol stoper, sol bek, sol kanat, orta sahada ve forvet olacak.

Transferde yaşanacak gelişmelere ve ayrılıklara göre farklı bölgelere de takviyeler gelebilir.

Futbol direktörü Serkan Reçber, Almanya ve İngiltere'de ilk temasları kurarken başkan Adalı'ya çalışmalarla ilgili bilgi verecek.

Beşiktaş, lig sıralaması ve kupada alınacak sonuçları da yeni sezonun açılış tarihinin de netleşmesini beklerken transfer çalışmalarına da buna göre yön verecek.