        Haberler Dünya NYT'den kritik 'İran ayaklanması' iddiası: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu | Dış Haberler

        NYT'den kritik 'İran ayaklanması' iddiası: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 24. gününde, Trump ve Netanyahu'nun hedeflediği rejim değişikliğiyle ilgili ABD medyasında kritik bir haber yer aldı. New York Times'ın konuştuğu kaynaklara göre İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ı İran saldırısına ikna etmek için Mossad'ın İran iç isyanına dair 'iyimser' raporları Trump'ın önüne koyduğunu öne sürdü. ABD'li askeri yetkililer ise ABD saldırılarının İran'da Hamaney yönetimine karşı bir sivil isyanı tetiklemeyeceğini Trump'a iletti; ancak Trump İran'a saldırı kararı aldı.

        Giriş: 23.03.2026 - 11:46
        Savaşın üçüncü haftasına gelindiğinde, ABD ve İsrail'in savaşı başlattığı ilk günden itibaren İran rejiminin devrilmesi için Trump ve Netanyahu'nun İranlılara verdiği mesajlar hayata geçmedi, İran’da bir ayaklanma gerçekleşmedi. Amerikan ve İsrail istihbarat değerlendirmeleri, İran yönetiminin zayıfladığını ancak ayakta kaldığı değerlendiriyor.

        Kritik iddia ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran saldırısına ikna sürecinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump'ı ikna etmek için Mossad'ın en 'iyimser' raporlarını Trump'ın önüne sunduğu.

        New York Times, İsrail ve ABD'nin İran'da geniş bir ayaklanmayı başlatmaya yardımcı olabileceği inancının, Orta Doğu'ya yayılan savaş hazırlıklarının temel bir kusuru olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklara göre İran hükümeti içten çökmek yerine pozisyonunu sağlamlaştırdı ve çatışmayı tırmandırdı; Basra Körfezi çevresindeki askeri üsler, şehirler ve gemilere, petrol ve gaz tesislerine saldırdı ve karşı saldırılar düzenledi.

        "ABD'liler ihtiyatlıydı"

        Trump'ın ilk konuşmasından bu yana Amerikalı yetkililer İran'da bir ayaklanma olasılığı hakkında kamuoyuna açıklama yapmaktan büyük ölçüde kaçındı.

        Savaş öncesinde, görevdeki ve eski Amerikan ve İsrailli yetkililerin ifadelerine göre Netanyahu, İran hükümetinin çöküşünü sağlamanın gerçekçi bir hedef olduğuna Trump’ı ikna etmek için, İran’da bir ayaklanma olasılığı konusunda Mossad’ın 'iyimser' tahminlerine başvurdu.

        Birçok üst düzey Amerikan yetkili ile İsrail Savunma Kuvvetleri’nin askeri istihbarat teşkilatı, çatışma sırasında kitlesel bir ayaklanma planına şüpheyle yaklaştı. ABD askeri liderleri, Trump'a, ABD ve İsrail bombalar yağdırırken İranlıların protesto için sokağa çıkmayacağını söyledi. İstihbarat yetkilileri, İran yönetimini tehdit edecek kitlesel bir ayaklanma olasılığının düşük olduğunu değerlendirdi ve ABD-İsrail saldırısının herhangi bir iç isyanı tetikleyeceğinden şüphe duydu.

        Başkan Trump, bu raporlara rağmen İran'a saldırı kararı aldı.

