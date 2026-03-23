        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu adliyeye sevk edildi | Son dakika haberleri

        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 8 şüpheli adliyeye sevk edildi!

        İstanbul'da, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin emniyette yürütülen soruşturma bugün tamamlanıyor. Kundakçı'nın öldürülmesinin ardından ilk olarak şarkıcı 28 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Ardından silahı kullandığı belirlenen sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında da işlem yapıldı. Şüphelilerden aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da olduğu 8'i, adliyeye sevk edildi

        Giriş: 23.03.2026 - 07:25 Güncelleme:
        Türkiye’nin gündemini sarsan futbolcu Kubilay Kundakçı (21) cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 19 Mart günü meydana gelen olayda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu (28) gözaltına alındı.

        10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen ve kayıplara karışan Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Alaattin Kadayıfçıoğlu, cinayetin ardından silahıyla yakalandı.
        Yapılan çalışmalar sonucunda silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

        İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA

        Devam eden operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 10’a yükseldi.

        SUÇLUYU KAYIRMAKTAN GÖZALTINA ALINDILAR

        Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ile ailenin yakın akrabası olan şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın, silahlı saldırının ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtikleri ve şüpheliyi saklamaya yönelik hareket ettikleri iddiasıyla “suçluyu kayırma” suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi.

        21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı, saldırıda can verdi.
        8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulamaya alınan şüphelilerin ifadeleri dün tek tek alındı.

        10 şüpheliden, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da olduğu 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        SALDIRI ESKİ SEVGİLİYE YÖNELİK

        Emniyette yapılan işlemlerde olayın detayları da ortaya çıktı.

        İddialara göre Rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’yı soktu.

        Rapçi Vahap Canbay, eski kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istemişti.
        Kundakçı, Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı oldu. İddiaya göre Kundakçı ve Canbay, konuşmak için Ümraniye’de olay yerine geldi.

        İKİ ARAÇ GELDİ BİRİ İNİP ATEŞ ETTİ

        Araç içinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı.

        Bu araçlardan birinde Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun bulunduğu öne sürüldü.

        Araçtan inen Kadayıfçıoğlu, park halinde duran aracın içinde bulunan rapçi Canbay ve futbolcu Kundakçı’ya doğru ateş açtı.

        Açılan ateşte futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        PEŞ PEŞE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

        Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu gözaltına aldı. Kaçan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

        ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

        Yapılan çalışmalarda Kadayıfçıoğlu’nun Beşiktaş’ta bir evde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Evde olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Devam eden operasyonlarda Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alındı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Hastanede 40 günlük umut nöbeti
        Aşıklar kar tatilinde
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Tofaş Amerika'ya geri dönüyor
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Oyuncuların algoritma isyanı
