Emre Altuğ: Burcu'nun üzüntüsü gerçek değilmiş

Burcu Güneş, geçtiğimiz haftalarda Emre Altuğ'un 'Efsane' albümünün lansman gecesinde katılmıştı. Güneş, meslektaşı Demet Akalın hakkında sert ifadeler kullanarak, "Onu, ne sanat olarak, ne emek olarak, ne duruş olarak, ne de kalite açısından kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum" demişti.

Demet Akalın ve Burcu Güneş

Bazı meslektaşları Burcu Güneş'in bu sözlerine tepki gösterdi. Ece Seçkin, Bengü ve İrem Derici gibi isimler Akalın'a destek veren açıklamalarda bulundu. Ebru Gündeş de, Akalın'ın "Minicik kaldırım taşı, pırlantaya mı karşı" sözlerinin yer aldığı 'Pırlanta' şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak, meslektaşına destek verdi. Polemik, Emre Altuğ'un albümünün lansman gecesini gölgede bıraktı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs'ta sahne alan Emre Altuğ, sahneye çıkmadan önce yaşanan bu polemik hakkında konuştu.

Emre Altuğ

"GÖRDÜĞÜM ŞEYLER BENİ MUTLU ETMEDİ"

Ünlü şarkıcı, "Burcu sevdiğim bir arkadaşımdır. O akşam olan bitenden haberdar değildim. Ertesi gün videolardan gördüm. Gördüğüm şeyler beni mutlu etmedi. İki muhabir arkadaş fikrimi sordu. Ben de 'Söyleyene de, cevap verenlere de yakıştıramadım' dedim. Burcu'dan mesajlar geldi. Cevabıma alınmış, aradım. Ona ‘Bu söylediklerine de, cevap verilmesine de sempati duyamam ve bunlara, sen haklıymışsın gibi cevap veremem' dedim. Sonra ağlamaya başladı. Ben de ona 'Üzülme, olur böyle şeyler. İnsan bazen ağzından çıkan lafları bilemiyor' dedim. Burcu ile yaptığımız konuşmadan sonra üst perdeye çıkmaya çalışması nedeniyle o anki üzüntüsünün gerçek olmadığını düşündüm. Hâlâ çok büyük kırgınlığım yok. Keşke yapmasaydı" dedi.

"Bir şey daha öğrendim, o beni iyice üzdü" diyen Emre Altuğ, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Burcu oraya kadar gelmiş, içeride 300-400 kişi vardı. 9 tane sinema salonu kapattık. Sinema filmi lansmanı gibiydi. 16 şarkıya film mantığıyla klip çektik. Gelen misafirlere bunu izletmek istedik ama biz içeride klipleri izlerken, Burcu dışarıda bu röportajları yapmış. Bunu birkaç gün sonra öğrendim. Tekrar arayıp bunu ona söylemedim. Hoş bir şey değil. Burcu öyle hareket etmeyi tercih etmiş. Buna kırıldım. Ben onun da bize katıldığını ve o arada sözlerin ağzından çıktığını sonra da gelip bizimle şarkıları dinlediğini zannediyordum. İlk olarak minnet duyduğum, sonrasında da üzüldüğüm iki duyguyu bir arada yaşadım.

"GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMAYI TERCİH ETMİYORUZ"

Öte yandan Emre Altuğ'un, Okan Bayülgen’in ekibinde koordinatörlük yapan Pınar Yüzbaşıgil ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Emre Altuğ, "Çok mutluyum. Yakın çevremiz zaten biliyordu, kimseden gizlenmedik ama göz önünde yaşamayı da tercih etmiyoruz" dedi. Altuğ, evlilik sorularına ise "Şu an düşünmüyoruz ama kaderde ne varsa o olur, hiçbir şeye kapalı değilim" yanıtını verdi.

Pınar Yüzbaşıgil