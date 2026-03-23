        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın hırsız şaşkına çevirdi! "Hah ne oldu?" | Son dakika haberleri

        Kadın hırsız şaşkına çevirdi! "Hah ne oldu?"

        Adana'da bir evden 500 bin lira değerinde altın ve para çalan kadın şüpheli, gizlendiği dolapta yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındığı sırada kendisini yakalayan polislere "Hah ne oldu? Maşallah. Terörist mi yakaladınız?" diye bağırdı

        Giriş: 23.03.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Kadın hırsız şaşkına çevirdi!
        Adana'da bir eve girerek yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para çalan, hırsızlıktan da 83 suç kaydı bulunan şüpheli Y.U. (34), Osmaniye’de saklandığı evde dolapta gizlenirken yakalandı.

        DHA'nın haberine göre 19 Mart’ta Adana'da bir evden 15 çeyrek altın, 5 tam altın, 6 gram altın, 3 altın yüzük ile 100 bin TL çalınasının ardından başlatılan soruşturmada şüphelinin Y.U. isimli kadın olduğu tespit edildi.

        Şüphelinin Osmaniye'de saklandığını belirleyen ekipler, harekete geçti. Polisin operasyonunda, hırsızlıktan 83 suç kaydı bulunan şüpheli, saklandığı evdeki dolapta gizlenirken yakalandı.

        Şüpheli, gözaltına alındığı sırada kendisini yakalayan polislere “Hah ne oldu? Maşallah. Terörist mi yakaladınız?" diye bağırdı.

        Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Y.U., tutuklandı.

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaşta kimin planı işliyor?
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Aşıklar kar tatilinde
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
