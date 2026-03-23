        Avrupa'da enerjide yaz alarmı - Enerji Haberleri

        Avrupa'da enerjide yaz alarmı

        Avrupa Birliği'nin enerji sorumlusu, İran savaşı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz etkileri azaltmak amacıyla, üye devletlere yaz aylarında fiyat artışlarına yol açabilecek rekabeti önlemek için doğalgaz depolarını erken doldurmaya başlamaları çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 09:59
        Bloomberg News'in aktardığına göre, AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, hükümetlerin doğalgaz depolama doluluk hedeflerini yüzde 80'e indirmeleri ve AB yasalarının sunduğu esnekliklerden en iyi şekilde yararlanmaları gerektiğini aktardı.

        Ülkeler bu yüzde 80 hedefinden 10 puan sapma gösterebilirken, olumsuz piyasa koşullarında 5 puanlık ek bir sapma daha mümkün. Ülkelerin doğalgaz depolama yükümlülüklerini yerine getirmek için 1 Aralık'a kadar süreleri var.

        Jorgensen üye devletlere yazdığı mektupta, "Bu aşamada, bölgeden yapılan ithalata ve çatışmadan önce Hürmüz Boğazı'ndan geçen LNG sevkiyatlarına olan sınırlı bağımlılık nedeniyle arz güvenliği nispeten korunmaktadır. Ancak, küresel piyasalarda net enerji ithalatçısı olarak, ortaya çıkan yüksek ve değişken küresel fiyatlar AB gaz depolama enjeksiyonlarını da etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

        Financial Times'ın daha önce haberini yaptığı mektup, İran'ın Katar'ın LNG üretim tesislerine yönelik son saldırılarının ardından geldi. Avrupa’daki gaz depoları 21 Mart itibarıyla yüzde 29 doluluk oranında seyrediyor. Bu rakam, yüzde 41 olan beş yıllık mevsimsel ortalamanın oldukça altında.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karabük'te el freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeyen otomobil, kendiliğinden hareket edip ana yola çıkınca başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada, hareket eden otomobili durdurmak amacıyla içine binen sürücü Ünal Özdemir hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı g...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Aşıklar kar tatilinde
        Aşıklar kar tatilinde
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Kadın hırsız şaşkına çevirdi!
        Kadın hırsız şaşkına çevirdi!
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Nişanlı çift kazada can verdi