Avrupa'da enerjide yaz alarmı

Bloomberg News'in aktardığına göre, AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, hükümetlerin doğalgaz depolama doluluk hedeflerini yüzde 80'e indirmeleri ve AB yasalarının sunduğu esnekliklerden en iyi şekilde yararlanmaları gerektiğini aktardı.

Ülkeler bu yüzde 80 hedefinden 10 puan sapma gösterebilirken, olumsuz piyasa koşullarında 5 puanlık ek bir sapma daha mümkün. Ülkelerin doğalgaz depolama yükümlülüklerini yerine getirmek için 1 Aralık'a kadar süreleri var.

Jorgensen üye devletlere yazdığı mektupta, "Bu aşamada, bölgeden yapılan ithalata ve çatışmadan önce Hürmüz Boğazı'ndan geçen LNG sevkiyatlarına olan sınırlı bağımlılık nedeniyle arz güvenliği nispeten korunmaktadır. Ancak, küresel piyasalarda net enerji ithalatçısı olarak, ortaya çıkan yüksek ve değişken küresel fiyatlar AB gaz depolama enjeksiyonlarını da etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Financial Times'ın daha önce haberini yaptığı mektup, İran'ın Katar'ın LNG üretim tesislerine yönelik son saldırılarının ardından geldi. Avrupa’daki gaz depoları 21 Mart itibarıyla yüzde 29 doluluk oranında seyrediyor. Bu rakam, yüzde 41 olan beş yıllık mevsimsel ortalamanın oldukça altında.