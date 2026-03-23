Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray borçları sıfırlayacak! - Futbol Haberleri

        Galatasaray borçları sıfırlayacak!

        Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Liverpool'a elenerek çeyrek final biletini kaçıran Galatasaray, dev bir geliri kasasına koydu. Toplamda 53 milyon 500 bin Euro kazanan sarı-kırmızılılara UEFA 27 Mart'ta 11.8 milyon Euro ödeme yapacak ve bu ödemeyle vadesi gelen bütün maaşlar verilecek

        Giriş: 23.03.2026 - 10:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği üstün performansla son 16 turuna kadar fırtına gibi esen Galatasaray, Liverpool engeline takılarak çeyrek finalin kapısından dönse de ekonomik anlamda tam bir zafer ilan etti.

        2

        Avrupa arenasında çıktığı 12 zorlu müsabakanın ardından sarı-kırmızılı ekip, tam 53 milyon 500 bin Euro gibi devasa bir geliri hanesine yazdırmayı başardı.

        3

        Sadece ayak bastı parası olarak 18.62 milyon Euro kazanan Cimbom, saha içindeki başarısını finansal bir gövde gösterisine dönüştürdü.

        4

        UEFA’dan beklenen müjdeli haber ise netleşti: 27 Mart tarihinde kulübün hesabına tam 11.8 milyon Euro yatırılacak.

        5

        Yaklaşan kritik Trabzonspor derbisi öncesinde camiayı sevindiren en büyük gelişme ise ödemelerdeki disiplin oldu.

        6

        Bu dev ödeme planıyla birlikte vadesi gelmiş tüm oyuncu maaşları tek kalemde kapatılacak. Kulübün futbolculara olan borç yükü tamamen sıfırlanacak. Sahaya çıkacak olan futbolcular sadece maça odaklanmış ve moralleri zirvede bir şekilde ter dökecek.

