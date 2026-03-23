Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Justin Timberlake'in tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı

        Justin Timberlake'in tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı

        İki yıl önce alkollü araç kullanmaktan ceza alan Justin Timberlake'in, gözaltına alınıp tutuklandığı anların görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 10:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı

        Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Timberlake'in 2024'te alkollü araç kullanmaktan tutuklama anına ait polis kamerası kaydı yayınlandı. Yaklaşık sekiz saatlik vücut kamerası kayıtlarında, Timberlake’in denge ve koordinasyon gerektiren ayakta durma ve düz çizgide yürüme testlerinde zorlandığı görülüyor.

        45 yaşındaki şarkıcı, Temmuz 2024'te trafik kontrolünde durdurulmuş, tutuklanmış ve bir gece hücrede kalmıştı. Tutuklanma videosu ise, yakın zamanda yayınlanmasını engellemek için dava açmasının ardından ortaya çıktı.

        New York’un Hamptons bölgesinde alkollü araç kullandığı şüphesiyle durdurulan Timberlake'in önce dur işaretini ihlal ettiği ve şeridinden çıktığı tespit edilmişti. Görüntülerde Timberlake’in araçtan indiğinde alkol koktuğu ifade edilirken, sanatçı bir kadeh içki içtiğini ve arkadaşlarını takip ettiğini söylüyor.

        REKLAM

        TEST EDİLİRKEN GERİLDİ

        Aracının içindeyken polise dünya turnesinde olduğunu söyleyen Timberlake, kimliğini nasıl açıklayacağı konusunda kısa süreli tereddüt yaşıyor. Testler sırasında gergin olduğu gözlenen sanatçı, kalbinin hızlı attığını söyleyerek memurlardan özür diliyor.

        "BURADA MI KALACAĞIM?"

        Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Timberlake’e kelepçe takılma anları da yayınlanan videoda yer aldı. Bir süre polis aracında bekletilen ve daha sonra geceyi nezarethanede geçiren Timberlake, kalacağı küçük hücre kendisine gösterildiğinde, "Yani bütün gece burada mı kalacağım? Siz çok çılgınsınız dostum" diye tepki gösteriyor.

        Timberlake daha sonra 'alkollü araç kullanma' suçlamasının daha hafif bir ihlale çevrilmesini kabul ederek suçunu kabul etti. Anlaşma kapsamında 500 dolar para cezası, 25 saat kamu hizmeti ve 90 gün ehliyetine el konulması cezası aldı. Ayrıca sanatçı için alkollü araç kullanımına karşı kamu spotu hazırlaması şartı koşuldu.

        #Justin Timberlake
        #Tutuklanma
