Justin Timberlake'in tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Timberlake'in 2024'te alkollü araç kullanmaktan tutuklama anına ait polis kamerası kaydı yayınlandı. Yaklaşık sekiz saatlik vücut kamerası kayıtlarında, Timberlake’in denge ve koordinasyon gerektiren ayakta durma ve düz çizgide yürüme testlerinde zorlandığı görülüyor.

45 yaşındaki şarkıcı, Temmuz 2024'te trafik kontrolünde durdurulmuş, tutuklanmış ve bir gece hücrede kalmıştı. Tutuklanma videosu ise, yakın zamanda yayınlanmasını engellemek için dava açmasının ardından ortaya çıktı.

New York’un Hamptons bölgesinde alkollü araç kullandığı şüphesiyle durdurulan Timberlake'in önce dur işaretini ihlal ettiği ve şeridinden çıktığı tespit edilmişti. Görüntülerde Timberlake’in araçtan indiğinde alkol koktuğu ifade edilirken, sanatçı bir kadeh içki içtiğini ve arkadaşlarını takip ettiğini söylüyor.

TEST EDİLİRKEN GERİLDİ

Aracının içindeyken polise dünya turnesinde olduğunu söyleyen Timberlake, kimliğini nasıl açıklayacağı konusunda kısa süreli tereddüt yaşıyor. Testler sırasında gergin olduğu gözlenen sanatçı, kalbinin hızlı attığını söyleyerek memurlardan özür diliyor.

"BURADA MI KALACAĞIM?"

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Timberlake’e kelepçe takılma anları da yayınlanan videoda yer aldı. Bir süre polis aracında bekletilen ve daha sonra geceyi nezarethanede geçiren Timberlake, kalacağı küçük hücre kendisine gösterildiğinde, "Yani bütün gece burada mı kalacağım? Siz çok çılgınsınız dostum" diye tepki gösteriyor.

Timberlake daha sonra 'alkollü araç kullanma' suçlamasının daha hafif bir ihlale çevrilmesini kabul ederek suçunu kabul etti. Anlaşma kapsamında 500 dolar para cezası, 25 saat kamu hizmeti ve 90 gün ehliyetine el konulması cezası aldı. Ayrıca sanatçı için alkollü araç kullanımına karşı kamu spotu hazırlaması şartı koşuldu.