İstanbul Fatih'te olay, önceki gece saat 23.55 sıralarında Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında yaşandı. Daireden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dairenin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAN DONDURAN MANZARA ÇIKTI

İçeri giren görevliler yerde hareketsiz yatan bir kadına ulaştı. Yapılan incelemede kadının, evde oturan 1 çocuk annesi 29 yaşındaki Semanur Algül olduğu belirlendi. İncelenen ceset üzerinde darp izleri tespit edildi. Algül’ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ADLİ TIP: DARP VE BOĞULMA

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ilk incelemede genç kadının önce darp edildiği, ardından boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın faili olduğu belirlenen Semanur’un eşi H.A.’yı (30) gözaltına aldı.

DÖVDÜKTEN SONRA BOĞUP ÖLDÜRDÜ

Başlatılan soruşturmada Semanur Algül’ün, eşi H.A. ile aralarında daha önce aile içi şiddet yaşandığı ve olay günü de aralarında tartışma çıktığı belirlendi.

Çıkan tartışma sonucunda H.A. eşini önce darp etti ardından boğarak öldürdü. Cinayetin ardından daireyi ateşe veren şüphelinin olaya yangın süsü vermek istediği belirtildi. Soruşturmanın ardından şüpheli H.A. adliyeye sevk edildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

İHA'daki habere göre Semanur Algül, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Yenibosna Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde feryatlar yükselirken, genç kadının ailesi yaşanan ihmallere ve caniliğe isyan etti.

"MERHAMETİYLE İYİLEŞTİRMEK İSTEDİ"

Cenaze namazı öncesi güçlükle ayakta duran anne Suzan Aydın, kızının katiliyle barışma sebebinin 'tehdit ve merhamet' olduğunu vurguladı. Kızının kendilerini korumak için ateşe yürüdüğünü belirten acılı anne, "Kızımı çocuklarıyla ve bizle tehdit etmiş. 'Anne, kafası yerinde değil, size zarar vermesin diye gidip onu hastaneye yatıracağım, merhametimle onu insana çevireceğim' dedi. Ama o kızıma merhamet etmedi. Dünyayı ayağa kaldıracağım, onların da ciğeri yanacak. Hani adalet nerede" dedi.

"KOCASI MADDE BAĞIMLISIYDI"

Baba Orhan Aydın ise damadının madde bağımlısı olduğunu ve olayın planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini iddia etti. Torununun olay anında evde olmamasının tek tesellileri olduğunu belirten baba Aydın, "Kuzumu yakarak öldürmüş. Madde bağımlısıydı, daha önce de kızımı darp etmişti. Eve gelip kızımı öldürdükten sonra kapıyı üstüne kilitleyip evi yakmış. Ömür boyu ceza almasını istiyorum, başka canlar yanmasın" dedi.

"AİLESİ KEFİL OLUP AMATEM'DEN ÇIKARMIŞ"

Cinayetin perde arkasındaki ihmal zincirine dikkat çeken dayı Cahit Aydın, şüphelinin normal şartlarda hastanede olması gerektiğini ifade etti. Bayram izni için ailesinin baskı yaptığını belirten Aydın, şunları söyledi: "AMATEM'de yatıyordu. Bayram öncesi ailesi zorla imza verip çıkardı. Kızı da imza atması için zorladılar. Kız 'Bana zarar verir' dediğinde, 'Biz kefiliz' dediler. Bugün normalde hastaneye geri teslim olması gerekiyordu ama bu canilik yaşandı" dedi.