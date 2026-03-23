        Haberler Dünya Son dakika: Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik | Dış Haberler

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji tesislerine ve enerji altyapısına her türlü askeri saldırıyı 5 gün süreyle ertelediklerini duyurdu. İran'la son iki günde verimli görüşmeler yaptıklarını ve bu nedenle erteleme kararı aldıklarını söyleyen Trump'ın aksine İran tarafı, ABD ile ne doğrudan ne de dolaylı bir görüşme yapmadıkları açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 14:10 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere tamamen izin vermesi için verdiği 48 saatlik sürenin son saatlerinde yeni bir açıklama yaparak, İran'a 5 gün ek süre verdiklerini duyurdu.

        Başkan Trump, son iki gün içinde İran'la çok yararlı görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Savaş Bakanlığı'na İran'ın enerji tesislerine ve enerji altyapısına her türlü askeri saldırıyı 5 gün erteleme talimatı verdim. Son iki gün içinde Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözülmesi konusunda çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık" açıklamasını yaptı.

        Trump'ın açıklamasından dakikalar sonra Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9 gerileyerek 96,96 dolar oldu. ABD borsa endeksi vadeli işlemleri keskin bir yükseliş kaydetti.

        İran: Biz bir iletişim kurmadık

        İran Fars Haber Ajansı, bir kaynağa atıfta bulunarak, ABD ile ne doğrudan ne de aracılar vasıtasıyla herhangi bir iletişim kurulmadığını bildirdi.

        Kaynak, Trump'ın İran'ın Batı Asya'daki tüm elektrik santrallerini hedef alacağını duyduktan sonra geri adım attığını söyledi.

        İranlılar, psikolojik savaş' devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi durumuna dönmeyeceğini belirtiyor: "Kararlı bir şekilde devam edeceğiz ve topraklarımızı savunacağız."

        Ne olmuştu?

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından İran, enerji transferi için stratejik önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapamış ve küresel enerji piyasalarında şok yaratmıştı.

        Trump, Truth Social hesabından 21 Mart akşamı yaptığı paylaşımda, "İran, Hürmüz Boğazı'nı bu andan itibaren 48 saat içinde TAMAMEN ve TEHDİTSİZ şekilde açmazsa, ABD en büyüğünden başlayarak İran'daki çeşitli enerji santrallerini vuracak ve yok edecek" ifadelerini kullanmıştı.

