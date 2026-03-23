Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: "Aleyna Yaray intihar etti" dedi gerçek çok başka çıktı | Diyarbakır haberler | Son dakika haberleri

        Sevgilisi "Aleyna intihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!

        Diyarbakır'da, kız arkadaşı 22 yaşındaki Aleyna Yaray'ı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Cafer Başeğmez'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'intihar' ihbarı yaptığı, tabancanın cesedin yanında değil, lavabonun altında bulunduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 15:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da olay, 20 Mart’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Cafer Başeğmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aleyna Yaray’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        TABANCA CESEDİN YANINDA ÇIKMADI

        Yapılan incelemede, Yaray’ın sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği ortaya çıktı. Başeğmez gözaltına alındı.

        KATİL SEVGİLİ TUTUKLANMIŞ

        Aleyna Yaray’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi. Cafer Başeğmez de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        "BEN BANYODAYKEN SİLAH SESİ GELDİ"

        Başeğmez ifadesinde intihar iddiasını yineleyerek suçlamaları kabul etmedi. Başeğmez, "Aleyna ile gündüz tartışmıştık. Eve geldim. Banyoya girdim. Banyodayken silah sesi geldi. Gittiğimde intihar etmiş olduğunu gördüm” dedi.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
