Erol Köse hayatını kaybetti
Ünlü yapımcı Erol Köse'nin 16'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi
Giriş: 23.03.2026 - 16:20
Ünlü yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Sarıyer Maslak’ta bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları’nda meydana gelen olayda, 16. kattan düştüğü belirtilen Köse olay yerinde yaşamını yitirdi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu gerçekleştiği yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ