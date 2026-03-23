        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!

        Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması şekillenmeye başlarken kiralık giden isimlerde Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Amir Hadziahmetovic satın alma opsiyonları kullanılmaya en yakın isimler konumunda. Diğerleri için ise şimdiden kulüp bulun talimatı geldi.

        Giriş: 23.03.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!

        Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ligin ikinci yarısına önemli transferler yaparak giren siyah-beyazlılar, kiralık olarak gönderilen Al Musrati, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Jean Onana, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi hakkında da kararını verdi.

        3 İSİMDEN 23 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

        Siyah-beyazlılar Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Amir Hadziahmetovic'in opsiyonlarının kullanılması yönünde oldukça umutlu.

        Semih, Cagliari'de, Muçi, Trabzonspor'da, Amir Hadziahmetovic ise Hull City'deki performansıtyla beğeni topluyor.

        Muçi'nin 8.5 milyon euro'luk opsiyonunu Trabzonspor'un, Semih'in 12 milyon euro'luk satın alma şartını Cagliari'nin ve Hadziahmetovic'in 3 milyon euro'luk opsiyonunu Hull City'nin kullanması bekleniyor.

        Buradan elde edilecek 23 milyon Euro civarında gelir ise siyah-beyazlıların yaz transfer dönemindeki bütçesine önemli bir katkı olacak.

        8 OYUNCU YİNE YOLCU

        Bu üç isim dışında yeterli performans gösteremeyen kiralık oyuncular, siyah-beyazlı kulübe geri dönecek.

        Al Musrati, Jean Onana, Joao Mario gibi futbolcuların satın alma opsiyonu bulunsa da şu an forma giydikleri kulüpler tarafından kullanılması beklenmiyor.

        Beşiktaş'ın, kulübe dönecek olan 8 oyuncuya sezon sonunda yeniden kendilerine takım bulmaları şimdiden iletildi.

        NYT: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu
        NYT: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Futbolcu cinayetinde Aleyna, annesi ve Alaattin Kadayıfçıoğlu adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde Aleyna, annesi ve Alaattin Kadayıfçıoğlu adliyeye sevk edildi!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı