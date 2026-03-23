Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ligin ikinci yarısına önemli transferler yaparak giren siyah-beyazlılar, kiralık olarak gönderilen Al Musrati, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Jean Onana, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi hakkında da kararını verdi.

3 İSİMDEN 23 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

Siyah-beyazlılar Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Amir Hadziahmetovic'in opsiyonlarının kullanılması yönünde oldukça umutlu.

Semih, Cagliari'de, Muçi, Trabzonspor'da, Amir Hadziahmetovic ise Hull City'deki performansıtyla beğeni topluyor.

Muçi'nin 8.5 milyon euro'luk opsiyonunu Trabzonspor'un, Semih'in 12 milyon euro'luk satın alma şartını Cagliari'nin ve Hadziahmetovic'in 3 milyon euro'luk opsiyonunu Hull City'nin kullanması bekleniyor.

Buradan elde edilecek 23 milyon Euro civarında gelir ise siyah-beyazlıların yaz transfer dönemindeki bütçesine önemli bir katkı olacak.

8 OYUNCU YİNE YOLCU

Bu üç isim dışında yeterli performans gösteremeyen kiralık oyuncular, siyah-beyazlı kulübe geri dönecek.

Al Musrati, Jean Onana, Joao Mario gibi futbolcuların satın alma opsiyonu bulunsa da şu an forma giydikleri kulüpler tarafından kullanılması beklenmiyor.

Beşiktaş'ın, kulübe dönecek olan 8 oyuncuya sezon sonunda yeniden kendilerine takım bulmaları şimdiden iletildi.