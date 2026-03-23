Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması: Galatasaray istiyor
Romanya Ligi ekiplerinden CFR Cluj'un teknik direktörü Daniel Pancu, Romanya U21'den öğrencisi olan ve kariyerini Alanyaspor'da sürdüren Ümit Akdağ'ın milli takım tercihi ve geleceğiyle ilgili konuştu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da forma giyen Ümit Akdağ için flaş bir transfer açıklaması geldi.
CFR Cluj Teknik Direktörü Daniel Pancu, Romanya'da doğan ve U21'de forma giyen Ümit Akdağ'ın geleceğiyle ilgili konuştu.
"GALATASARAY İSTİYOR"
Pancu, Romanya U21 Milli Takımı'ndan öğrencisi Ümit Akdağ için, "Ümit Akdağ iyi bir oyuncu, iyi durumda ve her maçta forma giyiyor. Galatasaray da dahil birçok takım onu istiyor. Yaz aylarında ayrılma ihtimali var." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE İÇİN OYNAMASI DAHA OLASI"
22 yaşındaki futbolcunun henüz milli takım tercihini yapmadığını dile getiren Rumen teknik adam, "Şu anda kesinlikle bize gelmezdi. Bizim için oynamayı kabul etse bile, Türkiye'ye karşı oynamazdı. Türkiye için oynaması daha olası." şeklinde konuştu.
Bu sezon Alanyaspor'da 30 maça çıkan genç stoper, 1 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 482 dakika forma giydi.