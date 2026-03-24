        Kremlin'den nükleer santral uyarısı | Dış Haberler

        Kremlin'den nükleer santral uyarısı

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'daki nükleer santrallere saldırılara ilişkin açıklamasında "Nükleer tesislere yönelik saldırıları, son derece tehlikeli olarak değerlendiriyoruz. Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 01:31
        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'daki nükleer santrallere saldırıların düzenlenmesinin son derece tehlikeli olduğunu belirterek, "Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." dedi.

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

        İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıların sürdürülmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Elbette, bu eğilim devam ederse, çok büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacak. Bununla ilgili Amerikan tarafına gerekli sinyaller veriliyor. Nükleer tesislere yönelik saldırıları, son derece tehlikeli olarak değerlendiriyoruz. Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." şeklinde konuştu.

        Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde elektrik santrallerini vuracağı" tehdidine ilişkin ise "Durumun çoktan siyasi diplomatik çözüme döndürülmesi gerekiyordu. Bu, bölgede feci düzeyde oluşan gerginliğin düşürülmesine katkıda bulunacak tek şey." dedi.

        Rusya'nın ABD'ye, İran ve Ukrayna'ya ilişkin karşılıklı olarak istihbarat desteklerini kesme teklifinde bulunduğu yönündeki iddiayı yalanlayan Peskov, "Bu doğru olmayan bir bilgi." ifadesini kullandı.

        Dmitriy Peskov, Fransız Donanmasının, Akdeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğundan şüphe edilen "Deyna" isimli gemiyi durdurmasını ise yorumsuz bıraktı.

        Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Rusya'yı ziyaret etmesi yönündeki teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da sel ve dolu! Evleri su bastı, duvar çöktü

        (İHA) Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve otelleri su basarken, bir istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki araç zarar gördü. Viranşehir ve Ceylanpınar'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, ekipler su tahliye çalışmalarını sürdürüyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolcu cinayetinde 7 kişiye tutuklama talebi
        Futbolcu cinayetinde 7 kişiye tutuklama talebi
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"