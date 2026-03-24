"Gerek olursa her türlü imkandan faydalanacağız"

Ana Haber Bülteni - 21 Mart 2026 (Trump'ın Yeni Planı Kara Harekatı Mı? )

ABD ve İsrail Natanz'a saldırdı. İran'dan körfez ülkelerine misilleme. Ortadoğu'da savaş 22. gününde: Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı eylem. Körfez savaşa çekiliyor: İran savaşı körfeze yayılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramını memleketinde geçiriyor. Sahte araç kiralama sitelerine dikkat. Siteleri kopyalayıp "uygun fiyatlı" diye dolandırıyorlar. Hürmüz kilidi nasıl açılacak? UEA'dan petrol tüketimini düşürme çağrısı. UEA'nın çağrısı uygulanabilir mi? Ana Haber Bülteni'ni Evren Aydın sundu.