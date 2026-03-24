İzmir'de olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında Konak ilçesi Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda meydana geldi. Arkadaşı Çağatay T. ile birlikte kendisi gibi müzisyen olan arkadaşlarını ziyarete gelen Emre Duman'ın (31) önü, henüz belirlenemeyen nedenle bir grup tarafından kesildi.

CADDEDE KALBİNDEN BIÇAKLANDI

DHA'daki habere göre Duman ile grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Emre Duman, kalbinden bıçaklandı.

AMELİYATA ALINDI KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyat edilen Emre Duman, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Duman'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayete ilişkin İ.L. (25), İ.L. (62), S.L. (19), B.İ. (23) ve Ç.T (33) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.