        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler | Son dakika haberleri

        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!

        İzmir'in Konak ilçesinde, önünü kesen gruptakiler tarafından çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan müzisyen 31 yaşındaki Emre Duman, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 08:15 Güncelleme:
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İzmir'de olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında Konak ilçesi Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda meydana geldi. Arkadaşı Çağatay T. ile birlikte kendisi gibi müzisyen olan arkadaşlarını ziyarete gelen Emre Duman'ın (31) önü, henüz belirlenemeyen nedenle bir grup tarafından kesildi.

        CADDEDE KALBİNDEN BIÇAKLANDI

        DHA'daki habere göre Duman ile grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Emre Duman, kalbinden bıçaklandı.

        AMELİYATA ALINDI KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyat edilen Emre Duman, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Duman'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Cinayete ilişkin İ.L. (25), İ.L. (62), S.L. (19), B.İ. (23) ve Ç.T (33) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hürmüz'e alternatif rota
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Hayatını kaybetti
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        "Gerek olursa her türlü imkandan faydalanacağız"
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!