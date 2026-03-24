MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından TV kanalları ve sosyal medya kanallarından takip eden bütün kardeşlerimizi en iyi dileklerimle selamlıyorum. Bayram günlerinin buruk da olsa güzelliğini yaşadık. Yapılan duaların kabul olmasını halisane duygularla temenni ediyorum.

Ramazan ayına manen fakir girip ruhen zengin çıkmak ne büyük bahtiyarlıktır. Bir Müslüman'ın kalbi selime ulaşması kişiye özeldir, zata mahsustur. Bayram günlerini el ele değil, gönül gönüle geçirdik. Ramazan Bayramı ve bahar bayramı bu yıl birbirini tamamladı.

Etrafımızdaki şiddet tablosunu dikkatle takip ederken milli birliğimizin en büyük güvencemiz olduğunu bir kez daha gördük. Heyecanlıyız, sonuna kadar kararlılık içindeyiz. Bir olacağız sonuna kadar birlik olacağız. Daha güçlü bir Türkiye amacımızdır. Daha kuvvetli bir devlet gayretimizdir. Terörsüz Türkiye fırsat kapısıdır. Devletimizin küresel güç olması için imkan doğdu.

Artık Türk-İslam coğrafyalarında savaşlar bitsin istiyoruz. "