Mecnun Otyakmaz: Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, sponsorluk anlaşmasında HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, 20 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak final nedeniyle siyah-beyazlı kulübün mağduriyet yaşayacağını belirtti.

"BEŞİKTAŞ'IN MAĞDURİYETİ DOĞACAK"

Beşiktaş'ın mağdur olabileceğini belirten Otyakmaz, "20 Mayıs’ta Tüpraş Stadı’nda UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş’ın bir mağduriyeti doğacak. Beşiktaş, kimseyi ‘stadımda maç yapın’ diye davet etmedi. Öyle bir durum olsaydı biz karışmazdık." dedi.

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

Kupa maçlarından sonra bu konunun gündeme geleceğini belirten Otyakmaz, "Ama şimdi bir çözüm bulacağız. Şu an bu konu gündeme gelmedi. Kupada bu tur maçları oynansın, gereğini yaparız." ifadelelerini kullandı.

"HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası vizesi alacağına inandığını belirten Otyakmaz, "Oyuncularımıza ve takımımıza çok güveniyoruz. İki maçı da kazanarak hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.