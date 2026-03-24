Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
Sarıyer Maslak'taki evinin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kızına teslim edildi
Giriş: 24.03.2026 - 12:24 Güncelleme:
Maslak'ta dün bulunduğu binanın 16'ncı katından düşen yapımcı Erol Köse, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Köse'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
Bugün işlemleri tamamlanan Erol Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse'ye teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen kızı Dijan Nazlan Köse'nin üzgün olduğu görülürken, yakınları Köse'yi yalnız bırakmadı.
Köse’nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
