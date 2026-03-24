Cinsel saldırıdan suçlu bulunan Bill Cosby 59,25 milyon dolar tazminat ödeyecek

1980'li yılların ünlü sit-com dizisi 'Cosby Ailesi'nin başrol oyuncusu Bill Cosby, cinsel saldırıdan suçlu bulundu. 88 yaşındaki Cosby'nin 59,25 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Davacı Donna Motsinger, Cosby'nin 1972'de California'da kendisini uyuşturup tecavüz ettiğini iddia etti. Mahkeme jürisi, dün görülen davada Bill Cosby'yi cinsel saldırıdan suçlu buldu ve Donna Motsinger'e 59,25 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

"UYUŞTURUP TECAVÜZ ETTİ"

Davayı 2023'te açan 84 yaşındaki Motsinger, davada 1972'de bir restoranda garson olarak çalışırken, Cosby'nin kendisine limuzininde bir kadeh şarap verdikten sonra uyuşturduğunu ve tecavüz ettiğini öne sürdü.

Motsinger, mahkemede, Cosby'nin, çalıştığı restorana sık sık gittiğini ve yaklaşık bir saat uzaklıktaki San Carlos'taki gösterilerinden birine davet ettiğini belirtti. İddiasına göre, Cosby ile birlikte gösteriye giderken, Cosby ona bir kadeh şarap verdi. Kısa bir süre sonra Motsinger kendini kötü hissetmeye başladı ve Cosby ona, aspirin olduğunu düşündüğü bir şey verdi. Motsinger, daha sonra bilincini kaybedip tekrar kazandığını, sonunda evinde sadece iç çamaşırıyla uyandığını ve tecavüze uğradığını anladığını iddia etti.

Motsinger, California'nın cinsel saldırı davalarında mağdurların dava açabileceği zaman aşımı sürelerini değiştiren yasalarını revize etmesinin ardından Cosby'ye dava açtı. Jüri kararının ardından yaptığı açıklamada, davayı adalet arayışının 50 yıllık bir çabası olarak nitelendirdi.

REKLAM

Bir zamanlar komedinin en başarılı isimlerinden biri ve eğlence dünyasının ikonlarından olan Cosby, son 10 yılda hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddiaları nedeniyle saygınlığını yitirdi. Cosby'yi uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan onlarca kadın oldu. Bazıları bu iddialarını mahkemeye taşıdı. 2022'de verilen bir mahkeme kararı, 1975'te Playboy malikanesinde 16 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu yönündeydi.

Bill Cosby 2021'de cezaevinde çıktı

Cosby, 2018'de cinsel saldırı suçundan mahkum edildikten sonra üç yıl hapis yattı, ancak üst mahkemenin kararı bozmasının ardından 2021'de serbest bırakıldı. Üst mahkeme, savcıların Cosby'ye dava açmayacaklarına dair söz verip daha sonra aleyhine dava açarak haklarını ihlal ettiklerine karar verdi.

Cosby'nin avukatı, dün verilen karara da itiraz edecek. Oyuncu, kendisine yöneltilen cinsel saldırı iddialarını defalarca reddederek, tüm ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savundu. Cosby son duruşmada ifade vermedi.