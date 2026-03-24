ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, İran'la savaşı sona erdirmeye yönelik bir anlaşmaya yaklaştığını ima etti; ancak ABD'nin kimlerle müzakere yürüttüğünü açıkça belirtmekten kaçındı.

İran tarafı ise Trump'ın açıklamalarını yalanladı, ABD ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını vurguladı.

Axios'a konuşan kaynaklar, arabulucuların Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf arasında bir telefon görüşmesi ve muhtemel yüz yüze toplantı ayarlamaya çalıştığını söyledi.

Kalibaf, herhangi bir müzakere gerçekleştiğini reddetti. Diplomasiye yakın bir kaynak, Kalibaf'ın sürece dahil edilmesinin, rejim içindeki kıdemi nedeniyle önemli olacağını belirtti.

ABD olası bir müzakere görüşmesi için İran'da hangi kilit isimlerle görüşebilir?

Muhammed Bakır Kalibaf

Trump, ABD temsilcilerinin İran yönetiminden üst düzey bir isimle görüştüğünü söyledi. İsrailli bir yetkili bunun Kalibaf olduğunu öne sürerken, başka bir kaynak doğrudan temas olmadığını ancak mesajların iletildiğini belirtti.

Eski bir Devrim Muhafızları generali ve Tahran eski belediye başkanı olan Kalibaf, şu anda İran’daki en kıdemli sivil karar alıcı konumunda. Aynı zamanda Mücteba Hamaney’in yakın müttefiki.

Geçen yıl Haziran'daki 12 günlük savaşta önemli rol oynayan Kalibaf, Trump'ın İran'ın enerji tesislerini bombalama tehdidine, İran'ın Körfez'deki ve İsrail'deki enerji altyapısını hedef alacağı uyarısıyla karşılık verdi.

Kalibaf, ABD ile müzakere iddialarını ise "finansal ve petrol piyasalarını manipüle etmeye yönelik sahte haber" olarak nitelendirdi.

Mücteba Hamaney

İran'ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, savaşın başlamasından kısa süre sonra babasının yerine geçti.

İsrail, savaşın başında onu öncelikli hedef listesine aldı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Mücteba Hamaney'in babasının öldürüldüğü saldırıda yaralandığını ve iddia etti.

Ancak Mücteba Hamaney'in sağlık durumu, nerede olduğu ve savaşta oynadığı rol belirsizliğini koruyor. CIA, Mossad ve diğer istihbarat kurumları hareketlilik olup olmadığını izliyor; şu ana kadar onun savaşı aktif olarak yönettiğine dair bir işaret görülmedi.

Abbas Arakçi

Deneyimli bir diplomat olan Arakçi, 2024'ten bu yana görevde ve Witkoff ile Kushner'la iki tur nükleer görüşmelere liderlik etti.

Wall Street Journal tarafından"rejime sadık ve inatçı bir müzakereci" olarak tanımlanıyor. Trump’ın İran’ın enerji tesislerini "yok etme" tehdidine karşı çıktı.

Son bir yıldaki gerilim anlarında Washington ile Tahran arasındaki başlıca iletişim kanallarından biri Arakçi ile Witkoff arasındaki mesajlaşmalar oldu. Ancak Arakçi, savaş başladıktan sonra doğrudan temas olmadığını söylüyor.

ABD’li yetkililer, mevcut güç dengesi içinde Arakçi'nin tek başına anlaşma yapma yetkisine sahip olmadığını düşünüyor; ancak olası müzakerelerde yine masada yer alabileceği değerlendiriliyor.

Mesud Pezeşkiyan

2024’te daha sert adaylara karşı seçilen Pezeşkiyan, reformist ve görece ılımlı kanadın lideri.

Cumhurbaşkanlığı İran’da önemli bir makam olsa da, dini liderin altında yer alıyor. Hamaney’in öldürülmesinin ardından geçici Liderlik Konseyi’ne dahil edildi.

Günlük yönetimde önemli yetkilere sahip olsa da, savaş planlaması veya diplomasi süreçlerinin merkezinde olduğu düşünülmüyor.

İran Devrim Muhafızları liderliği

Devrim Muhafızları, özellikle savaş ve güç boşluğu dönemlerinde İran siyasetinde ve ekonomisinde son derece etkili.

Mücteba Hamaney'in seçilmesinde, bu yapıyla olan güçlü bağlarının etkili olduğu belirtiliyor. Kurum, savaşın başında Mücteba Hamaney'in emirlerine "tam bağlılıkla uyacaklarını" açıkladı.

Doğrudan müzakerelerde yer almaları beklenmese de, savaşın gidişatı ve sona erdirilmesine yönelik adımlar üzerinde belirleyici etkileri olabilir.