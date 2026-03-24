Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Kabine toplanıyor: Gündem Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci

        Kabine toplanıyor: Gündem Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündeminde Ortadoğu'daki savaş olacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum da toplantıda ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 24.03.2026 - 07:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş olacak. Toplantıda savaşın bölgesel yayılım hızı, çatışmalar ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak. Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında da Kabine'ye bilgi verilecek.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

        OLASI TEHDİTLERE KARŞI TEDBİRLER MASADA

        Türk hava sahasına yönelik füze ihlalleri ile olası tehditlere karşı alınan tedbirler de masaya yatırılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 6 adet F-16, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri konuşlandırıldı. Bu kapsamda, mevcut savunma kapasitesi ve alınabilecek ilave önlemler değerlendirilecek.

        HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI VE ENERJİ PİYASALARI

        Bir diğer başlık ise Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının enerji piyasalarına etkisi olacak. Yükselen petrol fiyatlarının iç piyasaya yansımaları ve fiyat istikrarına yönelik atılabilecek ek adımların da ele alınması bekleniyor.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Kabine toplantısında öne çıkan diğer bir başlık ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Gözler yasal düzenleme adımlarına çevrildi. Kabine'de bu kapsamda PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinde gelinen son durum masaya yatırılacak. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için PKK'nın silah bıraktığının tespit ve tescili bekleniyor. Atılabilecek yasal adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 22 Mart 2026 (İsrail İran'a Nükleer Bomba Atar Mı?)

        Savaşın 23. günü: Dengeler İran lehine mi? Adım adım nükleer savaşa mı?İsrail'de nükleer sızıntı var mı? ABD/İsrail savaşta yapay zekayı nasıl kullanıyor? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Stratejist Murat Akan, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Akademisyen Dr. Özgür Tör ve Siber Güvenlik...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        "Gerek olursa her türlü imkandan faydalanacağız"
        "Gerek olursa her türlü imkandan faydalanacağız"
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Kremlin'den nükleer santral uyarısı
        Kremlin'den nükleer santral uyarısı
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı