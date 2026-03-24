Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kolombiya'da askeri nakliye uçağı düştü: Can kaybı yükseliyor! | Dış Haberler

        Kolombiya'da askeri nakliye uçağı düştü: Can kaybı yükseliyor!

        Kolombiya'nın güneyinde askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 07:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putumayo Valisi Jhon Gabriel Molina Acosta, basına yaptığı açıklamada, uçak kazasına ilişkin bilgi verdi.

        Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını belirten Molina Acosta, "Henüz elimizde bir isim listesi bulunmuyor ancak hayatını kaybedenlerin 2'sinin polis, geri kalanının ise ordu mensubu olduğunu teyit edebilirim. Yaralıların tamamı kaza bölgesinden başarılı bir şekilde tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

        Molina Acosta, kimlik tespit çalışmaları henüz tamamlanamayan çok sayıda kişinin bulunduğunu ve yaralıların birçoğunun hayati tehlikesinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

        Kolombiya'daki uçak kazası iktidar ile muhalefet arasında karşılıklı suçlamalara dönüştü.

        Muhalefetin "ihmal" eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, savunma bütçesine engel olan Kongre yapısını işaret ederek kazanın sorumluluğunun muhalefette olduğunu savundu.

        Kolombiya basınına göre, savcılık kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Ölü sayısı 66'ya yükseldi

        Ordunun sosyal medya platformundaki paylaşımında, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiği bildirildi.

        Açıklamada, kazada 4 askerin kayıp olduğu, bir askerin yara almadan kurtulduğu ve yaralı sayısının 57 olarak güncellendiği kaydedildi.

        Uçaktaki personel sayısının 128 olduğu ifade edilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerden 58'i ordu mensubu, 6'sı Hava ve Uzay Kuvvetleri (FAC) mürettebatı ve 2'si ise polistir." ifadesine yer verildi.

        Savunma Bakanı Pedro Sanchez, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, yaralı ve hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin listenin tam olarak netleşmesinin ardından kamuoyunun ivedilikle bilgilendirileceğini kaydetti.

        Basında yer alan "yasa dışı silahlı grupların saldırısı" iddialarına değinen Sanchez, "Elde edilen ilk bulgular ışığında, kazada herhangi bir dış müdahale veya yasa dışı gruplar tarafından gerçekleştirilen bir saldırı izine rastlanmamıştır." açıklamasında bulundu.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

