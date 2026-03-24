        Haberler Dünya Son dakika: ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların saldırıları 25 gündür sürüyor. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Giriş: 24.03.2026 - 07:22 Güncelleme:
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME

        İsrail ordusu, İran'dan ülkeye doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiğini açıkladı.

        SUUDİ ARABİSTAN: 19 İHA ENGELLENDİ

        Suudi Arabistan, ülkenin doğusundaki Şarkiyye'de gece yarısından bu yana 19 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şarkiyye bölgesinde tespit edilen İHA'lara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin söz konusu bölgede gece yarısından bu yana 19 İHA'yı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

        İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRI

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı köyler için saldırı tehdidinde bulundu.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'ın güneyindeki el-Burğuliyye ve Reşidiyye köylerine saldırı düzenleyeceklerini belirtti.

        Tahliye tehdidini sürdüren Adraee, bölge halkından Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

        İRAN MEDYASI: ENERJİ ALTYAPISI HEDEF ALINDI

        ABD-İsrail’in İran’a saldırılarında, dün İsfahan ve Hürremşehr kentlerinde 2 enerji altyapısının hedef alındığı bildirildi.

        Fars Haber Ajansı, İsfahan ve Hürremşehr'e düzenlenen saldırılara ilişkin detayları paylaştı. İsfahan'ın Kave Caddesi'ndeki Doğal Gaz İdaresi binası ile gaz basınç düşürme istasyonunun vurulduğu saldırıda, tesislerin bazı bölümleri ile çevredeki evlerde hasar meydana geldiği belirtildi.

        Aynı zamanda ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki elektrik santraline ait doğal gaz boru hattının da hedef alındığı ifade edildi. Hürremşehr Özel Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bir füzenin doğal gaz hattı istasyonunun dışındaki alana isabet ettiği ve olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

        İsfahan'da enerji kesintisine dair bilgi verilmezken Hürremşehr’de yapılan çalışmalarla enerji temininin kesintisiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.

        İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

        ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın yaptığı misillemenin ardından İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

        İsrail ordusu, İran'dan ateşlenen füzeleri hava savunma sistemlerinin önlemeye çalıştığı bildirildi. İran füzeleri nedeniyle başta liman kenti Askalan (Aşkelon) olmak üzere İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

        İşgal altındaki Batı Kudüs'te hava savunma sistemleri nedeniyle çok güçlü patlama sesi duyulmasına rağmen sirenlerin çalmadığına dikkati çekti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran füzelerinin isabetine ya da yaralanmaya ilişkin bir ihbar almadıklarını bildirdi.

        İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

        İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dün akşam saatlerinden itibaren 7. kez hava saldırısı gerçekleştirdi.

        İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 4 yeni hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısının ardından Beyrut ve çevresinde patlama sesleri duyuldu, hedef alınan yerlerden dumanlar yükseldi.

        Futbolcu cinayetinde 7 kişiye tutuklandı
        Futbolcu cinayetinde 7 kişiye tutuklandı
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        "Gerek olursa her türlü imkandan faydalanacağız"
        "Gerek olursa her türlü imkandan faydalanacağız"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Kremlin'den nükleer santral uyarısı
        Kremlin'den nükleer santral uyarısı
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi