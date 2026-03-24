        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı

        Erol Köse son yolculuğuna uğurlanıyor

        Evinin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse, son yolculuğuna uğurlanıyor. Köse, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek

        Giriş: 24.03.2026 - 15:54
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlanıyor

        Erol Köse, dün hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak’ta bulunan evinin 16'ncı katından düştüğü belirtilen ünlü yapımcı, olay yerinde hayata veda etti.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 61 yaşındaki ünlü yapımcı, son yolculuğuna uğurlanıyor.

        Köse için ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ünlü yapımcının ablası Meral Kekeç, kardeşinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.

        Erol Köse, cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu gerçekleştiği yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" denildi.

        EVİNDE İKİ NOT BULUNDU

        Erol Köse'nin evinde iki farklı not bulunduğu öğrenildi. Köse'nin geride bıraktığı mesajların birinde vasiyetinin olduğu belirlendi. Erol Köse'nin bıraktığı ilk notta, "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" yazdığı öğrenilmişti.

        ALS NEDİR?

        ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz), beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerinin (motor nöronlar) hasar görmesiyle kaslarda ilerleyici zayıflık, erime ve fonksiyon kaybına yol açan nörolojik bir hastalıktır.

        İkinci notta ise, "Tören istemiyorum, küçük bir camide törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin" ifadelerini kullandığı belirtildi.

        EROL KÖSE HAKKINDA

        21 Eylül 1965'te Elazığ'da doğdu. 1982'de girdiği ÖSS'de Türkiye ikincisi oldu. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi. 'Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi oldu. Sekiz yıllık grup kariyeri sonrasında Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapmasını istemesiyle Erol Köse Prodüksiyon'u kurarak yapımcılık kariyerine başladı. Bu yıllarda Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan, Kutsi ve Nez gibi şarkıcıların ilk albümlerini yaptı. Müzik sektörüne bir süre ara verdi ve 2010'da yapımcılığa tekrar döndü.

