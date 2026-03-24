        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı | Son dakika haberleri

        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı müşterisi 19 yaşındaki Hasan Şimşek'i tabancayla öldüren market sahibinin oğlu Hakan Kılıç ile babası Resul Kılıç tutuklandı. Cinayet anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Antalya'da olay, 20 Mart saat 20.00 sıralarında Manavgat’ın Aşağıpazarcı Mahallesi 1064 Sokak’taki bir markette meydana geldi.

        İş yeri sahibinin oğlu Hakan Kılıç ile aynı zamanda arkadaşı olan müşterisi Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

        Öldürülen Hasan Şimşek, 19 yaşındaydı.
        MÜŞTERİYİ SİLAHLA VURDU

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Kılıç, Şimşek'i tabanca ile vurdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ZANLI 3.87 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Hasan Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Hakan Kılıç olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, Kılıç'ın 3.87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        ALACAK VERECEK MESELESİ İDDİASI

        Hakan Kılıç işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinde, kendisine olan borcunu istediğinde Şimşek'in "Alabilirsen al" dediğini, bunun üzerine aralarında çıkan tartışma sırasında tabancanın ateş aldığını öne sürdü.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Kılıç işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakan Kılıç'ın babası, market sahibi Resul Kılıç da savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

        BOYNUNA SARILIP TETİĞE BASMIŞ

        Emniyetteki ifadesinde oğlunun evdeki tabancayı markete götürdüğünden haberdar olmadığını söyleyen Resul Kılıç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, cinayet anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntüde, Hakan Kılıç'ın Hasan Şimşek'in boynuna sarılıp tabancayı ateşlediği anlar yer aldı.

        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        Tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hürmüz'e alternatif rota
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Aşkını uçurdu
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
