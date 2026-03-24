        Hava ne kadar kötü gişeler o kadar iyi

        Hava ne kadar kötü gişeler o kadar iyi

        Sinemalarda bayram bereketi... Bayramın 3 gününde kesilen bilet sayısı, mart ayının tüm hafta sonu verilerini geride bıraktı. Yüksek gişenin ana nedeni, olumsuz hava koşulları oldu

        Kötü havada bayram ettiler
        Ramazan Bayramı, beyazperde için son yılların en hareketli dönemlerinden birine sahne oldu. 20 - 22 Mart tarihlerini kapsayan bayram tatilinde, sinema salonları mart ayının izleyici rekorunu kırdı. Toplamda 419 binden fazla bilet kesildi. Bu da kriz içindeki sinema sektörüne bereket olarak yansıdı.

        SOĞUK HAVA GİŞELERİ ISITTI

        Mart ayının ilk iki haftasında ortalama 140 bin bandında seyreden hafta sonu izleyici sayısı, bayram tatiliyle birlikte yaklaşık 3 katına çıktı. Meteorolojinin uyarıları, sinemacıların yüzünü güldürdü. Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava izleyicileri, bu bayramda sahil kenarları ve parklar yerine kapalı alanlara yönlendirdi. Sinema salonları da kapalı alanlara olan ilgiden nasibini ziyadesiyle aldı. "Bu durum da kötü hava sinemalar için iyidir" sözünün geçerliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

        Deniz Enyüksek'in yönettiği 'Çatlı'da, Abdullah Çatlı'yı emekli futbolcu Vedat İnceefe canlandırdı.
        Mart ayının önceki haftalarına göre bayramdaki yüksek artış dikkat çekti.

        ♦ 6 - 8 Mart... 146.789

        13 - 15 Mart... 135.321

        ♦ 20 - 22 Mart... 419.378 (Bayram Günleri)

        Yönetmenliğini Murat Kaman ile Koray Şahin'in üstlendiği 'Kardeşler Araştırma'da başrolleri; Cem Gelinoğlu ile Doğu Demirkol paylaştı.

        Ramazan Bayramı'nda; en çok izlenen 5 film arasında 3 Türk yapımı yer aldı. Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın yaşamını konu alan 'Çatlı', gişenin lideri olurken bu filmi, beyazperdeye hafiye iki kardeşin maceralarını yansıtan 'Kardeşler Araştırma' takip etti.

        EN ÇOK İZLENEN 5 FİLM

        ♦ Çatlı... 99.004

        ♦ Kardeşler Araştırma... 60.936

        ♦ Şampiyon Keçi... 48.494

        ♦ Hoplayanlar... 37.784 (169.081)

        ♦ Cahim... 35.793 (67.398)

        Toplam 47 filmin gösterimde olduğu Ramazan Bayramı'nda 15 Türk yapımı için toplamda 229.196 (Film başına; 15.279), 32 yabancı yapım için ise 190.182 (Film başına; 5.943) bilet kesildi.

        Toplamda, 112.711.556 lira hasılatın; 57.825.698 lirasını Türk yapımları (Film başına; 3.855.046 TL), 54.885.858 lirasını (Film başına; 1.715.183 TL) ise yabancı yapımlar paylaştı.

        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Suçlu bulundu
        Biri mezara, öteki hapse... Kardeşi katili oldu!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
