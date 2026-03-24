Hava ne kadar kötü gişeler o kadar iyi

Ramazan Bayramı, beyazperde için son yılların en hareketli dönemlerinden birine sahne oldu. 20 - 22 Mart tarihlerini kapsayan bayram tatilinde, sinema salonları mart ayının izleyici rekorunu kırdı. Toplamda 419 binden fazla bilet kesildi. Bu da kriz içindeki sinema sektörüne bereket olarak yansıdı.

SOĞUK HAVA GİŞELERİ ISITTI

Mart ayının ilk iki haftasında ortalama 140 bin bandında seyreden hafta sonu izleyici sayısı, bayram tatiliyle birlikte yaklaşık 3 katına çıktı. Meteorolojinin uyarıları, sinemacıların yüzünü güldürdü. Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava izleyicileri, bu bayramda sahil kenarları ve parklar yerine kapalı alanlara yönlendirdi. Sinema salonları da kapalı alanlara olan ilgiden nasibini ziyadesiyle aldı. "Bu durum da kötü hava sinemalar için iyidir" sözünün geçerliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Deniz Enyüksek'in yönettiği 'Çatlı'da, Abdullah Çatlı'yı emekli futbolcu Vedat İnceefe canlandırdı.

Mart ayının önceki haftalarına göre bayramdaki yüksek artış dikkat çekti.

♦ 6 - 8 Mart... 146.789

♦ 13 - 15 Mart... 135.321

♦ 20 - 22 Mart... 419.378 (Bayram Günleri)

Yönetmenliğini Murat Kaman ile Koray Şahin'in üstlendiği 'Kardeşler Araştırma'da başrolleri; Cem Gelinoğlu ile Doğu Demirkol paylaştı.

Ramazan Bayramı'nda; en çok izlenen 5 film arasında 3 Türk yapımı yer aldı. Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın yaşamını konu alan 'Çatlı', gişenin lideri olurken bu filmi, beyazperdeye hafiye iki kardeşin maceralarını yansıtan 'Kardeşler Araştırma' takip etti.

EN ÇOK İZLENEN 5 FİLM ♦ Çatlı... 99.004 ♦ Kardeşler Araştırma... 60.936 ♦ Şampiyon Keçi... 48.494 ♦ Hoplayanlar... 37.784 (169.081) ♦ Cahim... 35.793 (67.398)

Toplam 47 filmin gösterimde olduğu Ramazan Bayramı'nda 15 Türk yapımı için toplamda 229.196 (Film başına; 15.279), 32 yabancı yapım için ise 190.182 (Film başına; 5.943) bilet kesildi.

Toplamda, 112.711.556 lira hasılatın; 57.825.698 lirasını Türk yapımları (Film başına; 3.855.046 TL), 54.885.858 lirasını (Film başına; 1.715.183 TL) ise yabancı yapımlar paylaştı.