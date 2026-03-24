Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı! | Son dakika haberleri

        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!

        Konya'da kan donduran bir cinayet işlendi. Olayda Mehmet Akif Tosun adlı zanlı, birlikte yaşadığı babası Tahsin Tosun'u boğarak öldürdü. Gece babasının cesedi ile aynı evde kalıp kaçan zanlı yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 14:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Mehmet Akif Tosun (33), birlikte yaşadığı babası Tahsin Tosun'u (59) boğarak öldürdü. Gece babasının cesedi ile aynı evde kalıp ardından kaçan Tosun, Eskişehir yakınlarında yakalandı.

        DHA'nın haberine göre olay, pazar günü Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Denizciler Sokak’taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi ile boşanma aşamasında olan Mehmet Akif Tosun, bir süre önce babasının yanına taşındı. Bu nedenle taraflar arasında önceki gün tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Akif Tosun, babası Tahsin Tosun’u boğarak öldürdü.

        KAÇINCA KIZ KARDEŞİNİ ARADI

        Gece babasının cesediyle aynı evde kalan Tosun, daha sonra Konya'dan ayrılarak kız kardeşini telefonla arayıp babasını öldürdüğünü, cesedinin de evde olduğunu söyledi. Polisle birlikte eve giren yakınları, Tahsin Tosun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Tosun'un cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Tosun'u, Eskişehir yakınlarında, kara yolunda yakaladı. Daha önce de çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu belirtilen Tahsin Tosun, ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
