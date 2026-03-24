        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Leroy Sane'den şaşırtan istatistik! - Galatasaray Haberleri

        Leroy Sane'den şaşırtan istatistik!

        Leroy Sane'nin kariyeri boyunca sağ ve sol kanatlardaki performansı, oynadığı takımlara göre farklılık gösteriyor. Manchester City, Bayern Münih ve Galatasaray dönemleri karşılaştırıldığında, Alman yıldızın sol kanatta daha etkili olduğu görülüyor.

        Giriş: 24.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Leroy Sane, devre arası transfer döneminden sonra formasını zaman zaman Noa Lang'a kaptırdı.

        Hollandalı futbolcu sarı-kırmızılılara gelmesiyle birlikte sol kanatta süre alırken; Barış Alper Yılmaz ise sağ kanada geçti.

        Teknik direktör Okan Buruk, milli yıldızı özellikle fizik gücü yüksek maçlarda tercih ederken; bu süre zarfında Leroy Sane ise yedek kulübesine oturdu.

        Son dönemdeki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Sane'nin, kariyeri boyunca sol kanatta daha verimli olduğu ortaya çıktı.

        Sarı-kırmızılılarda genelde sağ kanatta forma giyen Alman yıldız, istatistiksel olarak beklenen katkıyı tam anlamıyla veremedi.

        MAN. CITY'DE SOLDA TERCİH EDİLDİ

        Leroy Sane, 4 yıllık İngiltere döneminde sol kanatta 117 maçta 37 gol ve 43 asistlik performans sergiledi ve 0.68 gol katkısı sağladı.

        Aynı dönemde sağ kanatta sadece 12 maçta görev alırken; 2 gol - 1 asistle 0.25 gol katkısı sağladı. Sane, Manchester temsilcisinde açık ara solda daha fazla tercih edilirken, istatistiklerine de bu fark gözle görülür şekilde yansıdı.

        BAYERN MÜNİH'TE SAĞDA DAHA FAZLA OYNADI AMA...

        Sane'de benzer tablo Bayern Münih döneminde de sürdü. Sağ kanatta 115 maçta 25 gol - 19 asist üreten Alman futbolcu, 0.38'lik gol katkısı sağladı.

        Bu dönemde sol kanatta daha az süre alan yıldız isim, buna karşın 79 maçta 28 gol - 29 asistlik katkı sağlayarak 0.72 gibi bir oran yakaladı.

        GALATASARAY'DA ROLÜ DEĞİŞTİ

        Galatasaray'daki döneminde ise Leroy Sane'nin rolü tersine döndü. Sol kanatta sadece 3 maçta forma giyen ve skor katkısı veremeyen oyuncu, sağ kanatta 30 maçta 6 gol ve 8 asistle 0.46'lık ortalama tutturdu.

        Galatasaray'la sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Leroy Sane'nin güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro...

