ABD Başkanı Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarına destek veren ilk üst düzey yönetim yetkilisinin Savunma Bakanı Pete Hegseth olduğunu belirtti.

Trump, Tennessee eyaletinde Memphis Safe Task Force yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, "Pete, sanırım ilk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin; çünkü onların nükleer silaha sahip olmasına izin veremezdik" ifadelerini kullandı.

Hegseth, Memphis’teki toplantıda Trump'ın yanında oturuyordu.

Trump, 28 Şubat günü İsrail ile birlikte başlattıkları İran saldırılarının güçlü savunucularından biri olan Hegseth'e övgüler yağdırdı.

Hegseth, Pentagon'da düzenlediği basın toplantılarında ABD'nin askeri hedeflerini; İran'ın balistik füze programını, insansız hava aracı üretimini ve donanmasını ortadan kaldırmak olarak açıkladı. Ayrıca savaşı eleştiren medya kuruluşlarına sık sık sert eleştiriler yöneltti.

Geçen hafta gazetecilere konuşan Hegseth, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları ne zaman sona erdireceğine ilişkin bir takvim vermeyi reddederek, "kesin bir zaman çerçevesi belirlemek istemeyiz" dedi ve nihai kararı Trump'ın vereceğini vurgulayarak "planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

VANCE'İN İSTEKLİ OLMADIĞINI KABUL ETTİ

Trump, dış müdahalelere uzun süredir eleştirel yaklaşan Başkan Yardımcısı JD Vance'in savaşa kendisi kadar istekli olmadığını kabul etti; ancak Vance kamuoyu önünde açık bir eleştiriden kaçındı.

Bloomberg'in hafta sonu yayımladığı habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve medya patronu Rupert Murdoch, Trump'ı bu savaşa yönlendiren başlıca isimler arasında yer alırken; Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles daha temkinli bir tutum sergiledi.

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin eski başkanı Joe Kent ise geçen hafta savaş nedeniyle istifa eden ilk önemli Trump yetkilisi oldu.