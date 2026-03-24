        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın

        ABD Başkanı Trump, İsrail ile birlikte 28 Şubat günü İran'a başlattıkları saldırılarda kendisine en büyük desteği veren ismin Savunma Bakanı Hegseth olduğunu söyledi. Trump açıklamasında, "Pete, sanırım ilk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin" ifadelerini kullandı

        Giriş: 24.03.2026 - 10:47 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarına destek veren ilk üst düzey yönetim yetkilisinin Savunma Bakanı Pete Hegseth olduğunu belirtti.

        Trump, Tennessee eyaletinde Memphis Safe Task Force yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, "Pete, sanırım ilk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin; çünkü onların nükleer silaha sahip olmasına izin veremezdik" ifadelerini kullandı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! Haberi Görüntüle
        Hegseth, Memphis’teki toplantıda Trump'ın yanında oturuyordu.

        Trump, 28 Şubat günü İsrail ile birlikte başlattıkları İran saldırılarının güçlü savunucularından biri olan Hegseth'e övgüler yağdırdı.

        Hegseth, Pentagon'da düzenlediği basın toplantılarında ABD'nin askeri hedeflerini; İran'ın balistik füze programını, insansız hava aracı üretimini ve donanmasını ortadan kaldırmak olarak açıkladı. Ayrıca savaşı eleştiren medya kuruluşlarına sık sık sert eleştiriler yöneltti.

        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?
        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir? Haberi Görüntüle

        Geçen hafta gazetecilere konuşan Hegseth, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları ne zaman sona erdireceğine ilişkin bir takvim vermeyi reddederek, "kesin bir zaman çerçevesi belirlemek istemeyiz" dedi ve nihai kararı Trump'ın vereceğini vurgulayarak "planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

        VANCE'İN İSTEKLİ OLMADIĞINI KABUL ETTİ

        Trump, dış müdahalelere uzun süredir eleştirel yaklaşan Başkan Yardımcısı JD Vance'in savaşa kendisi kadar istekli olmadığını kabul etti; ancak Vance kamuoyu önünde açık bir eleştiriden kaçındı.

        Bloomberg'in hafta sonu yayımladığı habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve medya patronu Rupert Murdoch, Trump'ı bu savaşa yönlendiren başlıca isimler arasında yer alırken; Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles daha temkinli bir tutum sergiledi.

        Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin eski başkanı Joe Kent ise geçen hafta savaş nedeniyle istifa eden ilk önemli Trump yetkilisi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da sel ve dolu! Evleri su bastı, duvar çöktü

        (İHA) Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve otelleri su basarken, bir istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki araç zarar gördü. Viranşehir ve Ceylanpınar'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, ekipler su tahliye çalışmalarını sürdürüyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?
        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Suçlu bulundu
        Suçlu bulundu
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        2,3 milyon kişi iş arıyor