        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor

        Altın fiyatları, Ortadoğu'daki savaşın tetiklediği likidite ihtiyacı ve artan faiz artırımı beklentileriyle üst üste 10. gününde de değer kaybetti

        Giriş: 24.03.2026 - 09:23
        ABD-İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaşın başından bu yana yüzde 17 değer kaybeden altın, üst üste 10 gün düşerek tarihinin en uzun "kayıp serisini" kaydetti.

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre haftanın ikinci işlem gününde de altında yüzde 1'i aşan düşüşle 4 bin 360 dolar seviyelerinin altı izlendi.

        Normal şartlarda jeopolitik gerginliklerde "güvenli liman" olarak yükselen altın, bu kez enerji krizinin yarattığı makroekonomik baskıya yenik düşüyor. Savaş kaynaklı yüksek enerji fiyatları, enflasyon riskini canlı tutarken Fed ve diğer merkez bankalarının "daha fazla faiz artırımı" yapacağı beklentisini güçlendiriyor. Faiz getirisi olmayan altın, bu beklenti karşısında cazibesini yitiriyor.

        Hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki kayıplar, yatırımcıları nakit yaratmak için portföylerindeki en likit ve "kârda" olan varlıklarını –yani altını– satmaya zorluyor.

        StanChart'tan Suki Cooper "Altın, aşırı stres dönemlerinde ihtiyaç duyulan en likit varlık olduğunu kanıtlıyor. 2022'deki Ukrayna işgalinde de benzer bir dinamik görmüştük; ilk sıçramanın ardından enerji şoku enflasyonist baskıya dönüştüğünde altın aylar süren bir düşüşe geçmişti" değerlendirmesini yaptı

