Habertürk
Habertürk
        Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı - 24 Mart hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Antalya çevresinde kuvvetli sağanak yağmur, Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğuda 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 07:24 Güncelleme:
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Bitlis ve Siirt'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışlık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya’nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Yağmurlu 12°

        Ankara

        Yağmurlu 12°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 16°

        Antalya

        Yağmurlu 13°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 12°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Parçalı Bulutlu 19°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 16°

        Gaziantep

        Yağmurlu 11°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Antalya’nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

