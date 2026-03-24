        Savaş devam edecek endişeleri arttı, petrol fiyatları yeniden yükseldi - Enerji Haberleri

        Savaş devam edecek endişeleri arttı, petrol fiyatları yeniden yükseldi

        Dün Trump'ın saldırıları erteleme açıklamasının ardından düşen petrol fiyatları, bugün savaşın devam edeceği endişeleri ile yeniden yükseldi. Brent petrol varil başına 103 doları gördü

        Giriş: 24.03.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidini beş gün erteleyerek Tahran'la görüşmeler yapıldığını iddia etmesinin ardından, Brent petrolü Pazartesi günü yüzde 10'un üzerinde düşüş göstermiş ve 100 doların altını görmüştü.

        Ancak Tahran yönetiminin bu iddiaları yalanlaması, İsrail'in saldırılarına devam etmesi ve Suudi Arabistan'ın ABD ordusunun Kral Fahd Hava Üssü'ne erişimine izin vermeyi kabul ettiği iddiaları sonrası petrol fiyatları yeniden yükseldi.

        Brent petrolü Pazartesi günü yüzde 10'un üzerinde düşüş gösterdikten sonra varil başına 104 dolara doğru yükseldi. ABD ham petrol gösterge fiyatı West Texas Intermediate ise yaklaşık yüzde 4 oranında yükseldi.

