        Haberler Magazin Melis Sezen, Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı

        Melis Sezen, Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı

        Melis Sezen, daha önce ödül aldığı İspanya'nın Torvizcón kasabasını ziyaret etti. Oyuncu, Belediye Başkanı Juan David Moreno Salas eşliğinde Şeref Defteri'ni imzaladı

        Giriş: 24.03.2026 - 07:55
        Melis Sezen, 2023 yılında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı İspanya'nın Granada iline bağlı Torvizcón kasabasına gitti.

        Oyuncu, Belediye Başkanı Juan David Moreno Salas'i de makamında ziyaret etti.

        Belediyenin resmi misafiri olan ve Şeref Defteri'ni imzalayan Melis Sezen'e ziyaret boyunca yetkililer eşlik etti.

        Melis Sezen, Torvizcón'un yanı sıra Orgiva ve Soportujar kasabalarını da dolaştı.

        Fotoğraflarını sosyal medyada da paylaşan Sezen, "3 yıl sonra yeniden Torvizcón! Torvizcón bana yurt dışından aldığım ilk ödül olan 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü verdi ve yıllar sonra yeniden bu ulu ve mistik hissettiğim Alpujarra Dağların'da olmak çok özel. Çok Sevgili Belediye Başkanı Juan David Moreno Sales ile birlikte Torvizcón'un Onur Kitabı'nda hislerimi paylaştım. Sevgili David misafirperverliğiniz ve sıcak Akdeniz insanı ruhunuz bizimle çok özdeş, coşkunuz ve candanlığınız için ve bir aile gibi hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Türk dizilerimizin başarısı ve dünyanın her yerinde dilin ötesinde insanları kalpten buluşturması çok kıymetli. İspanya benim için hep uğurlu ve çok özel. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Juan David Moreno Salas da Melis Sezen ile çektirdiği fotoğraflarını "Bu hafta, uluslararsı sinema ve televizyon dünyasının en tanınmış, sevilen ve saygın Türk oyuncularından Melis Sezen, Torvizcón'u ziyaret etti" mesajıyla yayınlayarak, oyuncuya övgüler yağdırdı. Belediye başkanı daha sonra sözlerini "Melis'in mükemmel profesyonelliğinin yanı sıra çıkan özelliği varsa o da ne kadar harika bir insan olduğudur. Sıcaklığı, alçak gönüllülüğü ve nezaketi dikkat çekici. Torvizcón ile 2023 yılından bu yana süre gelen özel bağını, Şeref Defteri'ni imzalayarak taçlandırdı" notuyla paylaştı.

