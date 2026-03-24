Melis Sezen, Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı

Fotoğraflarını sosyal medyada da paylaşan Sezen, "3 yıl sonra yeniden Torvizcón! Torvizcón bana yurt dışından aldığım ilk ödül olan 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü verdi ve yıllar sonra yeniden bu ulu ve mistik hissettiğim Alpujarra Dağların'da olmak çok özel. Çok Sevgili Belediye Başkanı Juan David Moreno Sales ile birlikte Torvizcón'un Onur Kitabı'nda hislerimi paylaştım. Sevgili David misafirperverliğiniz ve sıcak Akdeniz insanı ruhunuz bizimle çok özdeş, coşkunuz ve candanlığınız için ve bir aile gibi hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Türk dizilerimizin başarısı ve dünyanın her yerinde dilin ötesinde insanları kalpten buluşturması çok kıymetli. İspanya benim için hep uğurlu ve çok özel. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.