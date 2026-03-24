        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Yüksek kaliteli krom rezervi var yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık | Son dakika haberleri

        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!

        Maden sahalarındaki faaliyetler üzerinden yaklaşık 93 milyon dolarlık (4 milyar 123 milyon TL) dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 5 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 11:19 Güncelleme:
        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Turchrome Krom Madencilik ve bağlı olduğu International Chrome Holding'in; Aziz Çevik, Halil İbrahim Çevik, Mahmut Çevik ile mühendisler Merve Harzadin Nazikoğlu ve Necati Salih Çidar tarafından dolandırıldığı öne sürüldü.

        YÜKSEK KALİTELİ REZERV YALANI

        DHA'daki habere göre şüphelilerin, firma sahiplerine Burdur'un Tefenni ilçesindeki maden sahasında yüksek kaliteli rezerv bulunduğuna dair gerçeğe aykırı bilgiler verdiği, uluslararası analiz firmalarına gönderilen numuneler için sahte raporlar düzenlendiği ve firmanın bu raporlara dayanarak milyonlarca dolar ödeme yaptığı belirtildi.

        93 MİLYON DOLAR TAHSİL EDİLECEK

        İddianamede, daha sonra yapılan incelemelerde maden sahasındaki verilerin iddia edildiği gibi olmadığının tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin, eylemlerine iştirak ederek toplamda 93 milyon dolar dolandırıcılık yaptıkları, suçtan elde edilen paranın mahkeme kararıyla tahsil edilmesinin talep edildiği belirtildi.

        "RAPORLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

        Müşteki firma tarafından 2012 yılı içerisinde şüphelilerin hesaplarına toplam 93 milyon dolar gönderildiği, ancak maden sahasındaki rezervin belirtilen nitelikte olmadığının ve raporların gerçeği yansıtmadığının belirlendiği ifade edildi.

        "MAKİNEYİ İMAL ETTİK, SONRA İMHA ETTİK"

        Şüpheli Necati Salih Çidar'ın savunmasında, Aziz Çevik'in talimatıyla maden sahasından alınmayan ancak bölge toprağıyla zenginleştirilmiş yüksek kaliteli sahte karot numuneleri üretildiğini söylediği aktarıldı. Çidar'ın, bu işlem için özel bir makine yapıldığını ve analiz raporları olumlu geldikten sonra 93 milyon doların tahsil edilmesinin ardından bu düzeneğin imha edildiğini iddia ettiği belirtildi.

        4 TAKSİTTE 93 MİLYON DOLAR ÖDEDİLER

        Dosyada yer alan dekontlara göre, maden firması tarafından şüphelilerin hesaplarına 9 Ağustos 2012'de 24 milyon dolar, 10 Ağustos 2012'de 25 milyon ve 30 milyon dolar, 21 Kasım 2012'de ise 14 milyon dolar olmak üzere toplam 93 milyon dolar gönderildiği tespit edildi.

        15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        İddianamede, 5 şüphelinin iştirak halinde 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık' suçundan, artırım hükümleri uygulanarak ayrı ayrı 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 93 milyon doların, müsadere edilmesi istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güreşçi develer bir yıl sonra sahalara geri döndü

        Yurt genelinde şap salgını nedeniyle deve güreşleri bu yıl yapılamazken, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sezonun son günlerinde düzenlenen antrenman güreşleri büyük ilgi çekti. Pelitköy arenasında düzenlenen güreşlere, İzmir, Muğla ve Çanakkale'den de develer katılırken, güreşleri yaklaşık 2 bin ki...
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Suçlu bulundu
        Suçlu bulundu
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?